Un questionnaire a été mis en place afin de prendre conscience de leurs besoins et attentes.

Comment se sentent les séniors ? Comment occupent-ils leur temps ? Que souhaitent-ils ? Qu’attendent-ils de leur commune ? Tant de questions dont la commune de Dour est soucieuse d’y répondre. Pour cela, elle a lancé un plan d’attaque en trois points visant à en savoir davantage sur les besoins et attentes de ses séniors. Un questionnaire est disponible en ce sens sur le site de la commune de Dour.

Trois étapes vont être mises en place pour trouver des réponses aux questions relatives aux séniors, que se posent la commune de Dour. "Nous allons premièrement inventorier tout ce qui est mis en place à l’intention des séniors sur notre commune", informe la commune de Dour. "Nous bénéficierons de l’aide de l’observatoire de la santé Hainaut et du Plan de Cohésion Sociale afin de réaliser le cadastre des séniors de notre commune."

L’étape suivante consiste en le lancement d’une enquête permettant de connaître les attentes des Aînés ainsi que leur connaissance de ce qui existe sur la commune. Un questionnaire a été mis en place en ce sens et est disponible sur le site de la commune de Dour. Toute une série de questions y sont posées dans un premier temps pour identifier les connaissance des séniors, dans un second voir s’ils sont satisfaits des actions entreprises par la commune actuellement et dans un troisième temps, ils pourront indiquer les activités qu’ils souhaitent voir mises en place à Dour.

Le dépouillement des questionnaires constituera la troisième étape et permettra à la commune de proposer toute une série de projets aux séniors, qu’elle mettra en place dans le courant de l’année 2022.