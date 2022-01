Le premier trimestre va être sportif pour les enfants honnellois. Des stages de multisports CEMIS vont en effet être mis en place à partir du 19 janvier au sein du complexe sportif "La Roquette" de Montignies-sur-Roc. Mis en place par la Province de Hainaut en collaboration avec la commune de Honnelles, ces activités sportives prendront fin le 30 mars.

Les Cycles d’Education Motrice et d’Initiation Sportive se poursuivent donc à Honnelles où des stages seront organisés du 19 janvier au 30 mars. "Nous sommes heureux d’annoncer que les activités sportives du mercredi après-midi vont reprendre durant la période scolaire de ce premier trimestre 2022", indique la commune de Honnelles. "Ces activités auront lieu au sein du complexe sportif "La Roquette", situé à Montignies-sur-Roc."

Neuf séances de multisports seront au programme de ces stages sportifs. Elles auront lieu les mercredis après-midi de 14 à 15 h 30 pour les enfants âgés de six à huit ans et de 15 h 30 à 17 h pour ceux nés entre 2010 et 2013. Pour pouvoir y participer, un formulaire d’inscription devra être complété au préalable. Ils sont disponibles au sein de l’administration communale de Honnelles ou sur demande au 065/75.92.22.

Une fois complétés, les formulaires d’inscription seront à envoyer à Hainaut Sports, situé à la rue de Villers, 227 à 6010 Couillet. Les prix d’inscription s’élèvent à 36 euros pour neufs séances de multisports. Les enfants seront séparés en deux catégories : celle des jeunes âgés de 6 à 8 ans et celle des 9-12 ans.