Le dénouement est proche. Après avoir dû faire face à la désertion d’une entreprise sur le chantier, les autorités communales de Quévy se réjouissent de voir les travaux de l’école de Genly se terminer. Ceux-ci avaient pu reprendre cette semaine et se poursuivront encore ces prochaines semaines mais les principaux postes sont en phase de finalisation. Les enfants et leurs professeurs pourront donc regagner les lieux à l’issue des congés de Pâques.

"Les travaux de chauffage ont pu reprendre cette semaine et se terminent. La chaudière sera quant à elle mise en route ce vendredi ou au début de la semaine prochaine, afin de chauffer les locaux pour que le peintre puisse venir mettre en couleurs", détaille Alexis Jaupart (PS), échevin en charge de l’enseignement. Le revêtement de sol et les sanitaires seront eux aussi posés dans la foulée. L’entreprise en charge du poste électricité interviendra de son côté la semaine prochaine.

Après avoir relancé le marché, la majorité PS-MR+ avait espoir de pouvoir réinstaller les enfants dans leur école après les vacances de carnaval. "Mais c’est finalement un peu trop court. Le déménagement devrait en revanche pouvoir être organisé pendant les congés de Pâques. Nous avons eu notre lot de problèmes, nous espérons désormais pouvoir avancer sereinement et boucler ce chantier, qui a fait beaucoup de bruit de manière négative alors que c’est vraiment un beau projet."

Un projet qui, à terme, pourrait se poursuivre avec l’extension de l’établissement. "Rien n’est encore prévu, les services et l’architecte procèdent à quelques analyses afin de voir si le préfabriqué peut être remplacé par une construction en dur. Nous avons la place pour le prévoir et ce serait évidemment plus confortable mais des vérifications doivent être effectuées d’un point de vue urbanistique, et financier bien sûr."

Le préfabriqué actuel est en bout de vie et son remplacement doit, dans tous les cas, être envisagé et pallié. Ce dernier n’est pas occupé de manière permanente mais pour certains cours ponctuels ou encore la prise de repas. Il reste malgré tout indispensable au sein de la petite école communale.