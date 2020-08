Les travaux auraient dû être menés en septembre 2019. Ils ont finalement débuté ce lundi, surprenant bon nombre d’automobilistes puisque l’information n’avait pas été officiellement communiquée. La région wallonne procède en effet la réfection du rond-point dit des quatre pavés, à Frameries, situé au carrefour de la N546 et de la N544.

Si ces travaux s’avèrent bien nécessaires, ils mettront la patience des usagers à rude épreuve puisque pour permettre leur bon déroulement, de nombreuses mesures et déviations ont dû être mises en place. Concrètement, au niveau du rond-point, la circulation des véhicules y est interdite depuis la rue de France et la rue Léon Defuisseaux. La circulation des véhicules est régulée dans la moitié du giratoire par des feux de signalisation installés rue des Alliés et rue Joseph Dufrane.

Au niveau de la rue Léon Defuisseaux (tronçon compris entre la rue Charles Rogier et la rue des Alliés), la circulation des véhicules est interdite excepté circulation locale et les véhicules de chantier sont autorisés à occuper la zone « bus » existante côté pair, du n°2 au n°14, sur une distance de 50 mètres, tenant compte que les bus Tec sont déviés.

Dans la rue de France, entre la rue Dagneau et la rue Léon Defuisseaux, la circulation des véhicules est interdite excepté circulation locale. À la rue du Bosquet, le sens de circulation est inversé. Toutes les déviations peuvent être retrouvées par les usagers et citoyens sur le site officiel de la commune de Frameries. Le chantier devrait quant à lui se terminer, au plus tard, le 31 août prochain.

En septembre 2019, le SPW, à la manœuvre pour ce chantier, avait postposé son commencement en raison de la non-réception des matériaux nécessaires. D’un commun accord, la ville avait accepté de revoir le calendrier. Une fois terminé, le giratoire devrait être plus confortable pour les usagers, notamment les poids lourds qui sont souvent contraints de mordre la bordure, abimant au passage la structure.