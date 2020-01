La Police Boraine arbore désormais son blason sur l'ensemble de ses véhicules "strippés".

Vous l'aurez peut-être remarqué en les croisant. Depuis cette semaine, les véhicules de la Police Boraine arborent un nouveau détail: le blason de la zone.

Pour les forces de l'ordre du Borinage, c'est l'occasion d'affirmer fièrement leur identité à travers une véritable marque de fabrique, imaginée et conçue en interne. "Le blason de notre zone regorge de significations et fait notre fierté", indique la porte-parole de la Police Boraine. " Il symbolise notre territoire, il reprend notre devise "Ecouter, Servir et Protéger" et notre code représentatif de la zone, 5327. Le renard rusé, apparaissant en arrière-plan, incarne la fonction territoriale de nos agents qui protègent les citoyens de jour comme de nuit. C'est un signe distinctif, mais aussi un symbole d'appartenance qui nous est cher. Il est primordial que cet insigne soit porté par nos policiers, mais également reconnu par l'ensemble des citoyens."

Le blason de la Police Boraine vient donc s'ajouter au striping des véhicules qui témoignaient déjà de l'appartenance à la police locale. Bien évidemment, les voitures banalisées de la zone seront dispensées d'arborer le célèbre renard borain!