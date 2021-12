Les habitants de la commune de Hensies, et plus particulièrement des villages de Hainin et Thulin, ont eu une bien mauvaise surprise ce matin lorsqu’ils ont tenté d’appuyer sur leurs interrupteurs. La lumière ne daignait en effet s’allumer et pour cause, une panne de courant assez importante survient depuis 4 h du matin. Alors que ce problème de coupure de courant est réglé dans de nombreuses rues de l’entité hensitoise, quelques-unes d'entre elles peinent encore à trouver une issue à ce problème.

Alors que les circonstances de cette importante panne sont encore inconnues, Ores indique que "le problème sera réglé dans l’heure." Un groupe électrogène a été commandé et sera mis en place très prochainement afin de réalimenter en électricité les quelques rues encore plongées dans l’obscurité.

D’importantes interventions seront nécessaires pour réparer les installations électriques du réseau. Elles ne peuvent d’ailleurs être effectuées pour le moment et le seront donc dans les jours voire semaines à venir. Le groupe électrogène mis en place se chargera de prendre le relai en attendant que les réparations soient effectuées.