Place aux votes à Honnelles ! Après avoir lancé son appel à projets en avril dernier, la commune a reçu deux candidatures qui seront départagées par les Honnellois. Pour ce faire, ils devront voter soit via le dépôt du talon-réponse, présent dans le bulletin communal, dans l’urne déposée à l’entrée de l’administration communale soit par vote électronique via le site internet de cette dernière : Honnelles - La Commune.

Deux projets sont en course pour l’obtention du budget participatif. "Le premier projet émane de Michaël Matot", indique la commune de Honnelles. "Il voudrait placer des banderoles lumineuses à faible consommation pour égayer les villages honnellois lors des fêtes de fin d’année. Elles prendraient place sur les deux ou trois axes principaux qui permettent l’accès aux dix villages de l’entité."

Le second projet émane quant à lui d’Alain Ladrière, du collectif villageois de Montignies-sur-Roc. "Son projet a pour axe central la création d’un parcours de marche balisé à travers le village de Montignies-sur-Roc", poursuit la commune de Honnelles. "Plusieurs actions seraient menées telles que la création de panneaux signalétiques permettant d’en savoir plus sur le patrimoine honnellois. Une brochure présentant le circuit et ses différents points d’intérêt culturel, historique et commercial est également en projet. Un accès à une version électronique serait également mise en place tout comme un listing des différentes sources présentes dans l’entité. Des bancs et poubelles pourraient également être placés tout au long du parcours. L’entretien serait assuré par le collectif villageois de Montignies-sur-Roc. Leur objectif est de propager cette dynamique aux autres villages de la commune."

Tous les Honnellois, âgés d’au moins 15 ans, peuvent d’ores et déjà voter. "Chaque citoyen ne peut voter qu’une seule et unique fois", confie la commune de Honnelles. "Il est donc demandé aux citoyens de compléter intégralement leurs coordonnées qui resteront confidentielles tout comme leur vote. En cas de talon-réponse incomplet, le vote sera considéré comme nul. Les citoyens ont jusqu’au mercredi 9 novembre minuit pour procéder au vote."