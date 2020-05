Dans le Centre, c'est une coopérative de betteraviers qui s'installe. Dans le Borinage, une entreprise de car-covering.

C’est une excellente nouvelle pour l’emploi, plus encore en cette période difficile de crise sanitaire, économique et sociale. Deux sociétés s’implanteront en effet très prochainement au sein des zones d’activité économique d’Idea, à Feluy et à Boussu-Minieux. Ce sont ainsi 110 emplois qui seront créés.

L’intercommunale IDEA vient de décider la vente de deux terrains, de 2.000 et de plus de 200.000 m², au sein des zones d’activité économique de Boussu-Miniaux et de Feluy, permettant ainsi l’accueil d’une PME active dans le car-covering et le développement d’une unité de production de sucre au départ des betteraves.

La Coopérative des Betteraviers Transformateurs scrl (CoBT) va acquérir un terrain de près de 25 ha au cœur de la zone d’activité économique de Feluy et ambitionne la création de près de 100 emplois directs et 300 emplois indirects. La coopérative ambitionne de construire une sucrerie dont la capacité de traitement équivaudra à 14 000 tonnes de betteraves par jour, soit 1 610 000 tonnes durant les 115 jours de campagne de récolte annuelle. 90% du produit sucrier sera envoyé en vrac, principalement vers l’industrie alimentaire.

Ce projet représente un coût d’environ 350 millions d’euros et est soutenu par la Wallonie. Le site sélectionné présente, outre les équipements classiques, deux atouts majeurs en faveur de cet ambitieux projet : une connexion directe aux grands axes routiers ainsi qu’une proximité immédiate avec une canalisation de gaz à haute pression, nécessaire à l’optimisation énergétique de la sucrerie. La CoBT devrait pouvoir démarrer son chantier début 2021.

Quant à l’entreprise de car-covering, elle s’implantera au sein de la zone d’activité économique de Boussu-Miniaux et prévoit la création de sept emplois. Le projet est porté par un entrepreneur boussutois et consisté à développer sur le cœur du Hainaut une activité de car-covering, qui consiste donc à placer une couverture en vinyle publicitaire ou décorative sur les véhicules industriels ou particuliers.

L’avantage de ce procédé est de pouvoir le look d’une voiture sans avoir à la repeindre. Pour développer son activité, le Boussutois fera donc l’acquisition d’un terrain équipé de près de 2000m². Les sept emplois seront quant à eux créés dans les deux ans qui suivent l’installation. À travers ce projet, la zone de Boussu-Miniaux accueille accueille sa deuxième entreprise. La zone compte encore une autre option, émanant d’une entreprise générale de construction spécialisée dans le gros œuvre et toitures ainsi que dans la pose de châssis et carrelages.