Afin de respecter les recommandations de confinement.

Ce mardi soir à Frameries, Elia, le gestionnaire belge du réseau de transport d’électricité à haute tension, devait tenir une réunion d’information préalable à l’étude d’incidence sur l’environnement dans le cadre du projet Ciply-Pâturages. Sans grande surprise, alors que les experts scientifiques et le gouvernement prônent le confinement, cette réunion est reportée à une date ultérieure.

"Compte tenu du contexte et de l’évolution de la pandémie du Covid-19 Coronavirus ainsi que de la volonté d’Elia de respecter les mesures prises en matière de santé publique, une date ultérieure sera proposée aux habitants des communes concernées par le projet Ciply-Pâturages", confirme le gestionnaire.

"Cette nouvelle date permettra ainsi au plus grand nombre de riverains concernés par le projet de s’informer sur ce dernier et d’émettre des observations et commentaires le cas échéant. Elia estime essentiel que l’ensemble des riverains souhaitant recevoir une information sur son projet puisse le faire dans des conditions de sécurité et de santé optimales."

Une décision à saluer, d’une part parce qu’elle permet de respecter les recommandations en vigueur lors de cette période compliquée, et d’autre part parce que le sujet reste sensible. Pour présenter la nouvelle mouture de son projet, Elia a en effet dû redoubler d’efforts et de de patience et affronter une véritable levée de boucliers. Ni les citoyens, ni les communes concernées (Mons, Frameries, Quévy, Colfontaine) ne s’étaient jusqu’ici montrées très favorables au projet.

Le remplacement de la liaison existante était pourtant primordial : construite en 1932, l’ancienne liaison aérienne reliant les postes de Ciply à Pâturages présentait d’importants signes d’usure. Les 66 pylônes, installés sur 8,1 kilomètres, avaient été démontés un à un. L’opération s’était terminée en avril 2019.