Les effets de la crise se font d’ores et déjà sentir, d’un point de vue économique. Au début du mois, l’entreprise Bridgestone Aircraft, située à Frameries, annonçait le licenciement de 18 travailleurs et de deux sous-traitants, la mise en place prochaine d’une réduction des coûts salariaux et d’une réorganisation du travail. Des mesures fortes, destinées à assurer la pérennité de la société après une chute du marché de l’aéronautique de près de 60% en 2020.

Dans la région pourtant, le site borain représente un véritable fleuron, ce que n’a pas manqué de souligner le ministre de l’économie, Willy Borsus (MR) en réponse aux inquiétudes de la députée Joëlle Kapompole (PS). "Nous avons pris connaissance des difficultés exprimées par la direction, qui se dit prête à discuter mais qui n’entrevoit pas d’autre scénario compte tenu du fait qu’une sortie de crise pour le secteur est estimée 2023-2024…"