La crise économique a déjà fait des dégâts. L’entreprise Bridgestone Aircraft, installée à Frameries, ne fait malheureusement pas exception. Ce lundi, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, elle annonçait son intention de se séparer de 18 travailleurs et de deux sous-traitants, de mettre en place une réduction des coûts salariaux de 15% dès avril et de modifier l’organisation du travail. Autant de dispositions qui doivent permettre de garantir la survie du site borain.

"Dans notre secteur d’activité, le marché a chuté de près de 60% en 2020", déplore Michaël Codron, CEO. "Les experts les plus optimistes considèrent qu’il n’y aura aucune sortie de crise pour notre secteur avant au moins cinq ans, et donc pour que le marché revienne au niveau qu’il avait atteint en 2019. Ce sont des perspectives très sombres. C’est une crise sans précédent dans le secteur de l’aviation et un retour en arrière d’au moins 20 ans."

Le tableau est donc loin d’être rose et pour limiter au maximum la casse, l’entreprise a posé des choix. "Sur base des prévisions de ventes de l’année 2021, nous considérons que nous enregistrerons un tiers d’activité en moins. Nous avons par ailleurs estimé un sureffectif théorique non pas de 18 personnes mais bien de 60. Nous avons donc planché sur différents scénarios, destinés à réduire considérablement nos coûts et nos dépenses, à tous les niveaux (logistique, frais de déplacement, coût des matières,…)."

Ce scénario implique de se séparer de plusieurs travailleurs dès maintenant pour, à termes, sauver plus d’emplois. "Ce sont des décisions qui sont difficiles à prendre mais qui sont nécessaires. Frameries compte un grand nombre de professionnels et notre intention est bien de limiter au maximum l’impact social sur nos équipes. Nous aurons par exemple encore recours, de manière importante, au chômage temporaire." Pas moins de 200 salariés sont actifs sur le site de Frameries.

Pour la société, l’avenir se joue aujourd’hui. "Les conséquences de cette crise étaient imprévisibles, inenvisageable. L’entreprise était en développement depuis des années, notre chiffre d’affaires augmentait d’année en année. En 2019, il était par exemple de 116 millions d’euros. En 2020, il était de 55 millions d’euros, soit une diminution de moitié. Nous avons le soutien du groupe Bridgestone mais avec une sortie de crise qui n’est pas à attendre avant au moins cinq ans, des décisions ont dû être prises pour éviter de voir disparaitre la société."