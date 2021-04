Les navetteurs de la ligne 96 Quévy-Mons ne sont malheureusement pas au bout de leurs peines. Depuis plusieurs mois en effet, la vitesse est réduite à 40 kilomètres/heure entre Frameries et Mons et les trajets sont allongés d’environ huit minutes. Conséquences, certaines correspondances ne sont plus assurées à Mons pour les voyageurs en provenance de Quévy. La situation ne devrait pas évoluer à court terme.

Questionné par Catherine Fonck (cdH), députée fédérale et conseillère communale à Frameries, le ministre en charge de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), ne s’est pas montré des plus rassurants. "Pour normaliser la situation, il convient de renouveler les traverses. Ceci dépasse les opérations classiques d’entretien qui sont généralement réalisées via les coupures mensuelles d’un jour", explique-t-il.