2022 sera une année chargée de projets pour le gestionnaire du réseau de transport d’électricité Elia. Plusieurs projets, pour la majorité déjà lancés, devront en effet se poursuivre en province de Hainaut en vue de répondre à une demande toujours plus importante en énergie. Le Hainaut est en effet le premier consommateur d’électricité en Wallonie et le deuxième en Belgique. Adapter les infrastructures est donc primordial, selon Elia.

"Avec la transition énergétique amorcée, les industries s’électrifient de plus en plus afin d’atteindre l’objectif belge et européen zéro carbone", précise Julien Madani, responsable communication des projets Infrastructures d’Elia. "De nouveaux gros consommateurs font leur apparition en Hainaut et se localisent dans des zones où, historiquement, il n’y avait que des charges de moyennes intensités. Le réseau y est donc limité." L’apparition des véhicules électriques change également la donne.

Chez nous, plusieurs projets sont en cours afin d’adapter les infrastructures et de répondre aux besoins. Dans la région Mons-Borinage, la ligne haute tension Ciply-Pâturages est concernée. "La liaison aérienne 2x70 kV ayant été démontée, la construction d’une nouvelle liaison reste indispensable pour garantir la sécurité d’approvisionnement", souligne Mélanie Laroche, en charge de la communication des projets infrastructures en Wallonie.

Après avoir affronté de nombreuses levées de bouclier et réadapté son projet, le gestionnaire de réseau a finalement pu avancer. Un compromis était même trouvé avec la commune de Quévy en janvier dernier, si bien que cette dernière a renoncé à l’idée d’introduire un recours contre le tracé proposé. Concrètement, il a été proposé de procéder à l’enfouissement plus profond de la future liaison au niveau de la rue Notre Dame de Lorette afin de protéger les habitants.

"Le tracé n’a pas été modifié mais la possibilité d’enfouir le câble plus profondément a été retenue afin de contenter les parties. Le permis nous a été octroyé en décembre dernier. Selon notre planning prévisionnel, le chantier pourrait démarrer cet été, dans le courant du mois de septembre prochain." Une période de recours court toujours, il ne s’agit donc que d’une estimation. Une fois les travaux lancés, ceux-ci devraient s’étaler jusqu’en 2024.

Ceux-ci permettront la suppression de la solution provisoire, mise en œuvre à la suite du démantèlement de la ligne en mars 2019.