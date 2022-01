Elia se gardera bien de crier victoire trop vite. Mais le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension Elia peut malgré tout pousser un ouf de soulagement. La société vient en effet d’obtenir son permis d’urbanisme dans le cadre de l’établissement et de l’exploitation d’une double liaison électrique souterraine, longue de 14 kilomètres et traversant les territoires de Mons, Colfontaine, Frameries et Quévy.

Ledit permis a été accordé en fin d’année, le 23 décembre plus précisément, par le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne. Ce faisant, Elia a franchi une étape importante puisqu’à de multiples reprises depuis 2015, le projet a fait l’objet de contestations et d’opposition de la part tant des riverains que des communes concernées. Le tracé de la ligne souterraine avait finalement été revu par Elia et présenté lors d’une réunion d’information préalable (RIP) au public en octobre 2020.

Aujourd’hui, le vent semble plus favorable au gestionnaire de réseau, mais différentes démarches doivent encore être entreprises avant que les travaux ne puissent effectivement débuter et des recours ne sont pas impossibles, notamment du côté de la commune de Quévy, qui s'est récemment déclarée une nouvelle fois opposée au tracé. En novembre dernier, le collège communal PS/MR+ avait estimé que ce dernier était trop proche des habitations alors que des alternatives étaient toujours envisageables, notamment via un passage à travers champs.

Une nouvelle enquête publique, relative à une demande de déclaration d’utilité publique, est par ailleurs en cours. Jusqu’au 19 janvier prochain, les riverains et les communes peuvent se manifester et adresser leurs réclamations ou observations. Concrètement, Elia doit démontrer que le remplacement de cette ligne haute tension est d’utilité publique, et ne répond pas simplement à une logique commerciale. C’est au niveau fédéral que la décision sera prise. Une fois cette étape franchie, il faudra obtenir une permission de voirie, et donc l’accord de tous les propriétaires privés concernés par le tracé. Selon Elia, c’est déjà chose faite. Mais là encore, la décision sera prise au niveau fédéral.

Si tous les feux passent au vert, les travaux pourraient débuter, comme espéré, dans le courant du troisième quadrimestre 2022. Ce serait alors la fin d’une longue saga pour Elia, qui avait procédé au démantèlement de la liaison aérienne reliant les postes de Ciply et Pâturages, jugée trop vétuste, en 2019. Depuis, une solution temporaire de secours est en place mais elle ne permettra pas de couvrir les besoins de la région à plus long terme, et encore moins de répondre à l’électrification croissante de la société et au développement des énergies renouvelables.