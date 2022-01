S’engager en politique, c’est accepter de faire preuve de compromis. Les élus du collège communal de Quévy viennent encore d’en avoir un exemple dans le cadre du dossier d’établissement et d’exploitation d’une double liaison électrique souterraine entre les postes de Ciply et de Pâturages. À l’issue d’une nouvelle réunion avec le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension Elia, une solution « satisfaisante » a été entérinée par les deux parties.

Après une analyse de faisabilité technique, Elia a proposé au collège communal de procéder à l’enfouissement plus profond de la future liaison au niveau de la rue Notre Dame de Lorette, ce qui permettra en plus d’augmenter les distances entre les câbles et les habitations de la rue. "Soyons très clairs : ce n’est pas une situation qui nous agrée mais il est parfois préférable d’éviter de se lancer dans de longues procédures de recours, sur lesquelles nous n’avons aucune garantie de résultats", insiste David Volant (MR+), premier échevin.

En décembre dernier, Elia a décroché son permis auprès du fonctionnaire-délégué de la Région wallonne, lui permettant ainsi de franchir une étape importante. Farouchement opposée au projet, la commune de Quévy a envisagé l’introduction d’un recours. "L’alternative qui nous est proposée par Elia permet de limiter au maximum l’impact du projet sur les riverains et leur santé. Les lignes seront enterrées plus profondément, soit à plus de six mètres. Cet enfouissement est supérieur à ce qui est autorisé par le permis, c’est-à-dire deux mètres."

En acceptant cette contre-proposition, le collège communal estime faire pour un mieux. "Nous avons décidé de ne pas faire de politique politicienne. Si nous avions perdu en recours, nous aurions dépensé des milliers d’euros inutilement mais en plus, nous n’aurions plus eu aucun levier pour obtenir des alternatives au projet initial. Nous aurions souhaité aller encore plus loin, avec un passage par les champs. Mais le fonctionnaire-délégué n’a pas tenu compte de notre position jusqu’ici et les autres communes (Mons, Colfontaine, Frameries, NdlR) ne se sont pas opposées au projet."

Quévy faisait dès lors cavalier seul. « Nous ne faisons pas volte-face. C’est un choix pragmatique », conclut l’échevin. L’idée d’un recours étant désormais écartée, Elia devrait pouvoir avancer dans ses démarches. Le gestionnaire espère pouvoir débuter les travaux dans le courant du troisième quadrimestre 2022.