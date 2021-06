Une peine de sept ans de prison a été prononcée lundi par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, contre Logan B., jugé coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 6 novembre 2019, il a mortellement roué de coups William Guichart, sur le parking d'un magasin à Tertre (Saint-Ghislain). Le prévenu était en état de récidive générale.

Ce jour-là, vers 18h, William Guichart est décédé d'une décompensation cardiaque aiguë. Le quinquagénaire venait d'être agressé par Logan B. Les coups furent d'une extrême violence. Selon le légiste, c'est la violence des coups qui a entraîné un stress cardiaque chez la victime, sujette à des problèmes cardiaques. Un sévère traumatisme crânien, une mâchoire fracturée et un œil crevé ont également été relevés lors de l'autopsie.

La victime, un homme décrit comme bienveillant et pas bagarreur, n'avait aucun antécédent judiciaire alors que le prévenu a un casier judiciaire fort chargé. Le procureur du roi a écarté toutes causes d'excuse comme la provocation ou la légitime défense. Le prévenu était aussi poursuivi pour une autre scène de violence qui a eu lieu en juillet 2019 dans une station-service de la région de Mons. La victime a été insultée et frappée par le Dourois qui bloquait la circulation.