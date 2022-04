L’affaire de construction, sans permis, d’une buvette, d’un second terrain ainsi que d’une cahute et de la pose d’un container au terrain de football de Honnelles a pris une tournure inattendue la semaine dernière. La Chambre du Conseil a en effet décidé de renvoyer toutes les personnes entendues dans le dossier en correctionnelle. Bernard Paget et Matthieu Lemiez, ancien et actuel bourgmestre de l’entité, sont donc concernés au même titre que Dimitri Denis, ancien membre du club de football, Quentin Moreau, propriétaire des terrains et Jean-Marie Haubourdin, président du club.

Initialement prévu le 18 octobre dernier, un report avait été acté au lundi 17 janvier avant d’être à nouveau reporté à ce vendredi 11 mars. La décision de la Chambre du conseil a finalement été connue la semaine dernière.

L'affaire avait débuté en 2017, sous la mandature de Bernard Paget, lorsque Dimitri Denis, membre du club de football de Honnelles, avait demandé un permis d’urbanisme afin de construire une nouvelle buvette au club de football de l’entité. Ce dernier n’avait finalement pas attendu de recevoir ledit permis avant d’effectuer les travaux. Bernard Paget avait alors demandé, à plusieurs reprises, d’arrêter le chantier, en vain. Des experts de la Région wallonne s’étaient également rendus sur place dans la même optique. Cela n'avait finalement pas arrêté les envies de construire de Dimitri Denis qui avait également mis en place un second terrain de football et une cahute. Des arbres avaient par ailleurs été coupés et un container avait été posé sur le parking.

Alors que Bernard Paget et Matthieu Lemiez n’étaient entendus uniquement pour la pose d’un container dans le parking ainsi que pour la construction d’une petite cahute, Dimitri Denis risquait bien plus gros. Sa volonté était pourtant d’aider les enfants de la commune à bénéficier d’installations dignes de ce nom, ce qui n’était clairement pas le cas lors de son arrivée. Finalement, tous ont été logés à la même enseigne en étant renvoyés en correctionnelle.

Cette décision était assez inattendue pour Bernard Paget qui pensait en avoir fini avec cette affaire. "Je suis assez surpris de cette décision que je trouve disproportionnée. Je n’étais entendu uniquement pour la pose d’un container, qui devait normalement être que temporaire, et pour la création d’une cahute faisant office de guichet. Je ne pensais donc pas être renvoyé en correctionnel. Mon avocate a dit que c’était peut-être pour nous mettre tous dans le même panier. Nous attendons encore les documents qui nous donneront les raisons exactes de cette décision", confie Bernard Paget, ancien bourgmestre de Honnelles.

Tous les protagonistes seront donc attendus en correctionnelle avant de pouvoir connaître le verdict final et pouvoir enfin passer à autre chose.