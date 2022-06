Malgré la désapprobation des partenaires sociaux, les statuts et règlements de travail ont été votés lors du conseil communal du 07 juin, alors que des agents accompagnés par la CSC Services publics s’étaient manifestés pour exprimer leur mécontentement sur les nouvelles dispositions qui avaient été modifiées. L’opposition a, quant à elle, soutenu le personnel présent et dénoncé le manque de bien-être et de respect envers celui-ci.

La CSC Services publics avait dès lors proposé verbalement et par écrit la possibilité de se remettre autour de la table dans le but d’une nouvelle négociation à la suite de la signature du protocole de désaccord par les partenaires sociaux. "Le collège communal a refusé cette proposition. Pourtant, dans son discours lors du conseil communal, la bourgmestre précisait qu’elle remerciait toujours son personnel en offrant un verre et qu’elle ne le dénigrait jamais parce que sans lui, l’administration communale ne pourrait pas fonctionner. Drôle de manière de le prouver", ironise Eric Dehon, secrétaire CSC.

En date du 22 juin, ces statuts et règlements ont été votés au conseil de l’Action sociale malgré le désaccord des partenaires sociaux. Plusieurs points avaient été abordés : la suppression des journées de don de sang, le bien-être au travail et le télétravail structurel. "Le télétravail structurel aurait permis à l’agent d’effectuer, dans des conditions favorables, un travail plus productif, lui aurait permis à l’heure actuelle d’économiser des frais de carburant qui ne cesse d’augmenter et d’adopter une nouvelle façon de travailler, pratiquée au sein d’autres administrations communales et CPAS de Belgique. Quiévrain, une commune qui se dit "Zéro déchets" mais qui n’adopte donc pas l’effet "green" concernant la pollution", ajoute Eric Dehon.

Le télétravail structurel posait apparemment aussi un souci à priori financier par rapport à l’indemnité qui était prévue aux agents et d’autre part, une mise à disposition de matériel informatique. Certains investissements financiers auraient dû être également prévus, entre autres au niveau du service informatique, qui n’est composé que d’une personne et qui assume ses fonctions pour l’administration communale et le CPAS. Durant la première période COVID, le service informatique avait dû prendre des dispositions de télétravail du jour au lendemain pour tous les agents, sans moyens mis à sa disposition à cette période-là.

En ce qui concerne le don de sang, ceux-ci ont été modifiés afin que l’agent puisse l’effectuer sur ses heures de service suivant une dispense de service. "L’agent ne se voit plus octroyer un jour de rétablissement le lendemain de son prélèvement, alors qu’actuellement la Croix rouge ne cesse de solliciter et d’encourager les citoyens en raison du niveau critique des réserves de sang. Ce jour, qui a été supprimé, ne réclamait aucun investissement financier de la part de la commune et évitait ainsi un risque de malaise à l’agent le jour de son prélèvement. Ce que le personnel retient de ces décisions prises par l’autorité : manque total de considération des agents, pression psychologique, non-respect du bien-être qui risque d’aboutir à une démotivation totale voire à un burn-out… Cela résume bien l’ambiance pesante actuelle que subissent les agents de la commune de Quiévrain et du CPAS de Quiévrain qui, malgré tout, continuent à assumer leur travail au quotidien pour un service de qualité et de proximité auprès des citoyens", conclut Eric Dehon.

Malgré nos sollicitations, il ne nous a pas été possible de rentrer en contact avec la bourgmestre de Quiévrain, Véronique Damée.