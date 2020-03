Il n'a heureusement présenté aucune difficulté respiratoire.

D’ordinaire très actif et présent sur les réseaux sociaux notamment pour maintenir le contact avec les citoyens, Manu Disabato (Ecolo), député wallon et conseiller communal à Frameries, s’était fait plus discret ces derniers jours. Et pour cause : ce dernier présentait tous les symptômes d’une infection au Covid-19. Il a donc pris le temps de se soigner avant de donner quelques nouvelles rassurantes.

"Je commence doucement à me sentir mieux même si je n’ai pas encore pleinement récupéré mes sens de l’odorat et du goût", explique-t-il. "J’ai commencé par de la fièvre, de forts maux de tête, des frissons et une légère toux. Se sont ensuite ajoutées les pertes de goût et d’odeurs, ce qui m’a plus inquiété. Sur conseil de mon médecin, je suis resté confiné. Je ne présentais pas de problèmes respiratoires, une hospitalisation n’était donc pas nécessaire."

L’écologiste n’est âgé que de 41 ans et ne fait donc a priori pas partie des publics à risque. Et pourtant. "Ça n’a pas été simple à gérer. Par nature, je suis quelqu’un qui bouge énormément. Rester confiné n’est donc pas une partie de plaisir. J’étais également extrêmement fatigué alors que je suis quelqu’un qui dort assez peu. J’étais obligé de refaire une sieste dans le courant de la journée. C’est frustrant de ne pas être soi-même et de ne rien pouvoir faire pour aider les autres."

D’origine italienne, Manu Disabato suit évidemment de très près l’évolution de la pandémie, notamment en Italie. "Les citoyens n’ont pas immédiatement pris la mesure de la situation, estimant qu’il ne s’agissait que d’une grosse grippe. On voit aujourd’hui que les morts se comptent par milliers. Il n’y aura rien d’original dans mon discours mais… restez chez vous ! Il ne faut pas croire que cela n’arrive qu’aux autres, que l’on est à l’abri."

Et de poursuivre : "Les personnes infectées ont des profils très différents. Les jeunes sont également touchés. Dans le Limbourg, une infirmière de 30 ans en parfaite santé est décédée. C’est la preuve que personne n’est épargné. Le confinement est difficile à vivre, plus encore si l’on vit en appartement, sans jardin. Mais il faut prendre patience, se préserver soi et préserver ses proches. Ce n’est que de cette façon que l’on s’en sortira."