Une perquisition menée ce mardi a débouché sur l'interpellation de plusieurs individus.

Le 23 mars dernier, le corps sans vie d’Yvon Gehin, 88 ans, était retrouvé sans vie au sein de son domicile, situé chaussée Brunehault à Masnuy-Saint-Jean. Le corps de l’octogénaire présentait plusieurs dizaines de coups de couteau, ne laissant donc aucun doute quant à l’intervention d’un tiers.

La police n’a pas ménagé ces efforts et ceux-ci semblent payer : ce mardi matin, les enquêteurs menaient une perquisition et procédaient à l’interpellation de plusieurs personnes. « Une personne suspecte a été entendue par la PJF et confrontée aux éléments d’enquête. Cette personne est actuellement en aveu d’avoir commis le meurtre de monsieur Gehin avec le vol d’argent comme mobile apparent des faits », explique Christian Henry, procureur du roi.

Cette personne, par ailleurs aspirante de police en formation à l’académie de Jurbise, comparaîtra devant le juge d’instruction dans les prochaines heures. Elle n’avait aucun antécédent judiciaire. "L’enquête est poursuivie par la police judiciaire fédérale afin d’éclaircir complètement cette douloureuse affaire criminelle."

Une affaire qui pourrait donc trouver son épilogue très prochainement grâce au travail efficace des enquêteurs de la section crimes de la PJF de Mons-Tournai. Ceux-ci avaient établi le décès de la victime dans l’après-midi du dimanche 22 mars. Ils avaient poursuivi leurs recherches sur base des éléments de police technique et scientifique relevés par le laboratoire et sur base de l’exploitation des images de caméras de surveillance des environs et d’une enquête de voisinage menée intensivement malgré le contexte difficile.

Pour rappel, Yvon Gehin avait été découvert par une infirmière à domicile le 23 mars dernier aux alentours de 14h40. Le décès du vieil homme avait évidemment provoqué une vague d'émoi dans la commune de Jurbise, déjà bouleversée en 2016 par le meurtre de Michel Robette, l'oncle de Jacqueline Galant, torturé et tué dans le cadre d'un vol.