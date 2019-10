Le témoin n'étant pas présent lors de l'audience, la présidente Jackers a dès lors lu sa déclaration faite à la police.

Le procès de cinq hommes et d'une femme, accusés d'un vol avec violence à Roisin, en octobre 2016, avec la circonstance aggravante de meurtre, se poursuivait lundi devant la cour d'assises du Hainaut avec l'audition des témoins. L'un d'eux a déclaré à la police qu'il avait vu Torino Dubois et Brondon Kempfer dans la garage de Thomas Audin, voisin de la ferme des Libiez, quelques jours avant les faits. Le témoin, S.M., ne s'est pas présenté devant la cour lundi car il travaille dans le sud de la France. La présidente Jackers a dès lors lu sa déclaration faite à la police, lors de l'audience.

Le témoin travaillait occasionnellement dans la garage de Thomas Audin, qui se trouve à cinquante mètres de la ferme où, la nuit du 20 au 21 octobre 2016, Jean-Claude Libiez a été tué par balle lors d'un vol avec violence. Ce témoin a déclaré que trois personnes se rendaient chaque jour chez le garagiste: Franz Pottier, son frère, et Loïc Harvengt. S.M. s'était d'ailleurs disputé avec Franz Pottiez car ce dernier traitait Thomas Audin comme son chien. Franz Pottiez aurait alors menacé de mort le témoin.

S.M. a aussi raconté que, au cours du mois d'octobre 2016, Franz Pottiez s'était présenté au garage avec deux hommes, lesquels cherchaient une voiture puissante. Selon lui, il s'agissait de Torino Dubois et Brondon Kempfer. Le témoin se souvient aussi d'une camionnette rouge stationnée dans le garage. D'après lui, un gitan répondant au prénom de Bruno était intéressé par ce véhicule mais Pottiez n'avait pas souhaité lui vendre car il devait faire quelque chose avec ce véhicule.

Cette camionnette rouge a été retrouvée, incendiée, à Havré, le 21 octobre 2016. A l'intérieur, il y avait le moteur d'une Audi appartenant à Franz Pottiez. Le témoin explique que Thomas et lui avaient placé ce moteur dans le véhicule car il fallait vider le nouveau hangar afin de couler un béton.

Le 21 octobre, S.M. est arrivé au garage vers 8h30. Thomas, lui, a raconté le drame survenu durant la nuit chez ses voisins. Jean-Claude Libiez avait été tué lors d'une attaque à main armée. Thomas semblait très affecté par les faits, le témoin également car Jean-Claude passait chaque jour au garage. Enfin, le témoin a déclaré que Franz Pottiez interrogeait souvent Thomas Audin et son épouse, Sylvie Cuelle, sur la description de la ferme, les jours de livraison des cigarettes et il voulait savoir si Jean-Claude était armé.

La nuit du 20 au 21 octobre 2016, dix jours après une tentative de vol, des malfrats entraient dans la ferme de Beaumont exploitée par la famille Libiez à Roisin. Celle-ci tenait un commerce et un café en bord de frontière. Deux fois par semaine, des quantités importantes de tabac et de cigarettes étaient livrées.

La veuve d'Eugène Libiez a été braquée dans son lit par un malfrat. Ayant entendu leur maman crier, les fils Libiez sont descendus. Bernard a été touché par un coup de feu mais il s'en est miraculeusement sorti après une longue hospitalisation. Quant à Jean-Claude, 63 ans, il est mort chez lui, atteint par une balle qui a sectionné l'artère rénale.

Franz Pottiez est soupçonné d'avoir organisé et participé à ce vol, ce qu'il conteste mais son procès a été disjoint en raison de son état de santé. Il a été balancé par Loïc Harvengt, en aveux. Ce dernier a aussi balancé les noms de Torino Dubois, Brondon Kempfer et Josué Krier avant de se rétracter. Ces derniers contestent, arguant que, cette nuit-là, ils sont allés voler une remorque et des outils du côté de Soignies.

Le couple Thomas Audin - Sylvie Cuelle, voisins des victimes, est soupçonné d'avoir donné de précieuses informations à Franz Pottiez, qu'il qualifient de "pire que le démon".