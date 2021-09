Ce dimanche soir, ce n’est autre que Michel Fugain qui avait pour mission de clôturer les festivités de la traditionnelle braderie de Boussu. À l’heure d’écrire ces lignes, l’artiste venait à peine de monter sur scène. Il nous a cependant accordé quelques mots plus tôt dans la soirée.

Vous avez 79 ans, une cinquantaine d’années de carrière. Quel est le secret de votre longévité ?

Je pense que l’âge n’a pas d’importance. Il a une importance dans l’histoire, dans le sens où il y a des choses que je pense maintenant et que je ne pensais pas à 20 ans. Il y a, disons, une trajectoire humaine qui, je l’espère, se traduit dans la création. On n’est pas tous égaux face à l’âge et à la façon de le vivre mais notre métier est tellement à part, demande une telle mobilisation totale, tout le temps, qu’il est difficile pour l’énergie de retomber… En tout cas, en dehors d’une pandémie de m****. Je n’ai d’ailleurs eu qu’une peur, c’est de vieillir pendant la pandémie à cause de l’inactivité. Et donc de prendre un coup de vieux. Aujourd’hui, quand je croise quelqu’un, je demande d’ailleurs s’il trouve que j’ai pris un coup de vieux ! En fait, je pense qu’il n’y a pas de secret : tous les gens que je connais et qui continuent d’être passionnés, d’avoir des projets et des trucs à vivre, à dire, je ne le vois pas vieillir. L’âge, c’est quand on abdique.

C’est toujours un plaisir de monter sur scène, devant un public intergénérationnel ?

C’est en tout cas toujours un plaisir de parler à des gens. J’aimerais arriver à la conclusion que c’est un nouveau départ, non pas pour moi mais pour tout le monde, après cette pandémie. Je pense que la manière de communiquer, que les relations que l’on a les uns avec les autres vont être différente… Et peut-être plus chaleureuses car on sait aujourd’hui ce que cela fait d’en manquer. Aujourd’hui, à 80 balais, quand je monte sur scène, la question n’est plus de faire le chanteur mais de raconter l’histoire du bonhomme qui est sur scène. J’espère que quand les gens quittent le spectacle, ils en savent un peu plus sur lui, sur qui il est.

Avez-vous encore des projets, des envies et idées que vous souhaiteriez concrétiser, sur scène ou en dehors ?

Ce soir, nous présentons les prémices d’un nouveau spectacle, que nous avons déjà joué cinq fois. Sans prétention, on l’appelle Fugain fait bande à part. Sur scène, on se connait, on s’aime, on est une vraie équipe à part, qui ne réagit pas aux règles du show-business, que j’ai d’ailleurs toujours fui. C’est un moment de liberté avec un point d’exclamation.