L’enseigne est notamment implantée dans les régions de Mons-Borinage et de Wallonie picarde où l’on peut la retrouver à Quiévrain, Ghlin, Saint-Ghislain ou encore à Péruwelz, notamment.

À la tête de plusieurs établissements de l’enseigne, on retrouve Antony Caporale, lancé dans la frite dès le plus jeune âge. "J’ai commencé à travailler dans une friterie à 15 ans, dans l’établissement de mon cousin situé à Quiévrain", confie-t-il. "Je suis tombé dedans il y a 28 ans un peu par hasard. J’étais régulièrement en déplacement à cette époque et lorsque je revenais sur nos terres, j’allais donner un coup de main à la friterie de mon cousin. Quelques années plus tard, il a décidé de revendre son commerce que j’ai alors repris. C’est à partir de là que tout a commencé pour moi."

Les friteries Mister Patate proposent toutes des frites fraîches cuites à la minute. "Nous travaillons avec des pommes de terre fraîches qui proviennent directement d’une ferme de Leuze", explique Antony Caporale. "Le fermier nous livre les pommes de terre entières que nous travaillons nous-mêmes par la suite." Cette technique des plus traditionnelles permet aux frites de Mister Patate d’avoir un goût unique.