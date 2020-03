Il faut cependant réunir les fonds nécessaires pour l'achat, la rénovation et l'entretien des lieux.

Le moulin de Lens est officiellement en vente. Véritable porte d’entrée sur le petit village rural, son avenir est donc pour le moins incertain. C’est cependant sans compter sur la détermination de quelques irréductibles, prêts à tout pour que ce patrimoine ne disparaisse pas de la carte. Aujourd’hui, tous s’organisent pour pouvoir racheter la bâtisse et, à termes, pouvoir y développer un projet totalement collaboratif.

S’il fait clairement partie de l’histoire de Lens, le moulin a subi de plein fouet les affres du temps. Il faudra donc investir et mettre la main à la pâte pour lui rendre de sa superbe. "Il est en vente depuis le 7 février dernier et jusqu’ici, quelques investisseurs immobiliers l’ont visité pour en faire des appartements mais il faudrait au grand minimum un million d’euros de travaux pour pouvoir envisager y accueillir des locataires", explique Marc Ginter.

© DR



Ce dernier tient le restaurant Aux Trois Ruelles, situé en face et mène la mobilisation. "Nous avons déjà formulé une proposition d’achat, nous attendons désormais de voir ce que cela donne. Pour le moment, il est mis en vente par liquidation par le tribunal. Nous espérons pouvoir arriver à un accord avec la coopérative actuellement propriétaire du site. Le moulin est resté ensommeillé pendant 12 ans. Il est temps de le faire revivre un peu !"

La réhabilitation du site ne sera pas aisée. Mais Marc Ginter veut y croire. "Nous avons la chance d’habiter pratiquement sur place et nous souhaitons préserver le côté authentique et historique du lieu. En tant qu’intervenant actif dans le milieu de l’horeca, nous imaginons bien mettre sur pied un projet collaboratif avec d’une part de l’horeca donc et d’autre part des événements socioculturels grâce aux associations locales par exemple."

© DR



Si les idées ne manquent pas, reste à franchir ce qui sera probablement la plus grande difficulté dans ce projet : réunir les fonds nécessaires à l’achat, la rénovation et l’entretien des lieux. "Plusieurs pistes peuvent être envisagées. Le financement participatif d’abord, mais également la chasse aux subsides, la mise en place d’un chantier participatif, les crédits à la rénovation,… On peut aussi rêver de tomber sur un business angel qui serait partant de mettre ses billes dans notre projet."

À ce stade, aucune solution ne se dégage très concrètement. Mais le comité espère évidemment arriver à ses fins.