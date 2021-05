Depuis quelques jours, la circulation est à nouveau perturbée sur la E42-E19/A7. Des travaux de modernisation de l’éclairage sont en effet entrepris sur l’autoroute, à partir de Hensies jusqu’à Obourg. Ceux-ci modifient ponctuellement la circulation sur certaines parties du tronçon. Ainsi, une voie est actuellement soustraite à la circulation dans le sens de la France vers Mons entre Hensies et Dour, et entre Saint-Ghislain et la sortie vers le R5a en direction de Mons.

Dans le sens de Mons vers la France, la circulation est réduite à deux bandes à hauteur de Obourg et entre la bretelle du R5a et l’échangeur de Saint-Ghislain. Ces conditions de circulation resteront en vigueur jusqu’à la fin du mois de juin au plus tard. Un mal nécessaire que comprendront les automobilistes… Du moins si du mouvement est effectivement constaté sur le chantier. Ce qui n’est pas nécessairement le cas en ce moment.

En effet, plusieurs usagers se sont questionnés sur la nécessité de soustraire ces bandes à la circulation. "On n’impacterait pas la circulation des usagers sans raison, notre objectif reste toujours de limiter au maximum les désagréments lors des travaux d’entretien et de maintenance", insiste Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. "Notre partenaire privé, LuWa, nous confirme que des opérations sont bel et bien en cours, comme annoncé."

Ces opérations se veulent cependant plutôt discrètes. "En réalité, il s’agit d’études photométriques. Nous pouvons comprendre que certains automobilistes aient l’impression que les bandes de circulations soient fermées sans raison mais ce n’est pas le cas. Il s’agit simplement d’une étape qui nécessite moins d’hommes sur le terrain. Pour autant, toutes les mesures de sécurité doivent évidemment être prises."

Ce bilan photométrique, qui doit permettre de déterminer la classe d’éclairage de la voirie, les types d’appareils existants, à installer ou à renouveler, le nombre d’appareils par type et les luminances ou les niveaux d’éclairement, est indispensable pour envisager la suite des opérations. "Les travaux d’éclairage en eux-mêmes ne devraient pas débuter avant le mois de septembre, mais l’agenda reste à définir", précise-t-on encore du côté de la Sofico.

Les travaux menés actuellement sur la E42-E19/A7 le sont dans le cadre du Plan Lumière 4.0. Ce plan de modernisation et de maintenance s’étalera sur 20 années et prévoit, d’ici 2023, le remplacement complet des 110 000 points lumineux du réseau wallon. L’éclairage au sodium est remplacé par un éclairage LED à l’intensité modulable.