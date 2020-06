Plusieurs actions de protestation étaient menées ce jeudi.

Ils en ont marre et le font savoir. L'ensemble du secteur Non Marchand vient de traverser une crise sanitaire sans précédent. Et désormais, les travailleurs veulent davantage de reconnaissance., explique Aurore Monier, délégué CNE pour la société Aide & Soins à Domicile.

Ce jeudi, les infirmiers à domicile et les aides familiales de cette entreprise montoise sont sortis de leur bureau pour mener une action de visibilité. Mais cette grogne s'est étendue partout en Belgique. Deux grands rassemblements ont été organisés à Bruxelles et Charleroi tandis que de nombreuses sociétés, asbl et institutions ont aussi débrayé. Ce fut par exemple le cas au foyer Notre-Dame de Paix, à Audregnies (Quiévrain).

© DR

"Nous voulons montrer notre mécontentement", signale Elodie Bruyère, aide soignante au sein de cette maison de repos. "Le gouvernement nous a fait passer pour des héros mais cela fait longtemps, bien avant la crise, que nous demandons davantage de moyens. On nous a envoyés à la guerre sans aucune arme. Sans l'assistance de notre direction, nous aurions été totalement désarmés face au virus. Nous demandons une revalorisation salariale mais nous demandons aussi davantage de reconnaissance pour améliorer la qualité au travail."

Au-delà des professions de santé, et des autres travailleurs des services de santé (logistiques, techniques, …), c’est l’ensemble des métiers du Non Marchand (aide aux personnes, enfance, aide sociale, insertion, socio-culturel,…) qui estime avoir montré son caractère indispensable dans la gestion de la crise et de la sortie de crise. Les travailleurs veulent une revalorisation salariale, une amélioration des conditions de travail et une augmentation de l’offre de qualité à la population.

Les syndicats ne s'arrêteront pas à ces actions dispersées aux quatre coins du pays puisque des mobilisations plus importantes sont d'ores et déjà prévues début juillet. Un grand rassemblement devrait avoir lieu le 2 juillet à Mons ou à Tournai pour l'ensemble du Hainaut.

© DR



© DR