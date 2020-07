Plusieurs dossiers très attendus dans la région seront réalisés dans les prochaines années.

Le tant attendu Plan infrastructures 2020-2026 vient d'être approuvé par le Gouvernement wallon. Et il fera la part belle à la Région de Mons-Borinage avec plus de 64 millions d'euros pour différents projets qui seront mis en oeuvre dans les six prochaines années. Au total, la région est concernée par 31 projets, dont six qui concernent les autoroutes.

A commencer par l'E19/E42 qui a déjà reçu d'importes rénovations ces dernières années. Mais il a encore été décidé d'octroyer une enveloppe de 5,5 millions d'euros pour refaire le revêtement entre Jemappes et Nimy ainsi que 2,9 millions pour la partie entre Obourg et Le Roeulx.

Sur le R5 qui relie Jemappes à Asquillies, ce sont plus de 20 millions d'euros qui sont alloués pour rénover le revêtement dans les deux sens et 11 millions pour une réhabilitation plus générale. Le R5A n'est pas oublié avec 750 000 euros pour rénover l'échangeur Obourg - Havré.

De nombreuses routes régionales recevront aussi un coup de lifting ou de nouveaux aménagements. Notamment du côté de Mons et de la N90 : 5,2 millions d'euros pour des aménagements en faveur de la mobilité douce à Villers-St-Ghislain, la chaussée de Binche et la chaussée Roi Baudouin (Saint-Symphorien). Quant au R50 (le ring de Mons), plus de 16 millions d'euros sont prévus pour des aménagements pour les bus et la mobilité douce ainsi que la création d'uune nouvelle sortie à la Porte de Nimy.

Le rond-point de Saint-Ghislain, le contournement d'Hornu

Toujours à Mons, 3,7 millions sont alloués pour le Carrefour dit "du Lidl" (N50) et 1,1 million pour l'aménagement d'arrêts de bus et d'une voie de bus dans la traversée de Ghlin. Sur la Route de Wallonie (N552), 2,5 millions d'euros sont prévus pour la première phase de réhabilitation du revêtement.

A Saint-Ghislain, les projets sont nombreux, notamment sur la N547 qui relie Saint-Ghislain à Tertre. A commencer par la fameuse sortie d'autoroute et la création d'un rond-point, budgetisée à 900 000 euros. Mais aussi des aménagements pour le bus à proximité de la gare ainsi que du côté des 4 Pavés d'Hornu et surtout la création d'une liaison entre Saint-Ghislain et l'Axiale boraine pour contourner le centre d'Hornu.

L'enveloppe prévoit aussi l'aménagement de la traversée d'agglomération Lens- Jurbise (N56), la création d'un rond-point à Herchies (N524), d'un autre pour accéder au zoning de Thulin (N51), ou encore quelques aménagements cyclo-piétons à Dour (N549 et N553).

La liste des projets pour 2020-2026 :