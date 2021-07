La campagne de vaccination se poursuit désormais auprès des adolescents, toujours dans l’objectif de limiter au maximum la propagation du coronavirus. Force est de constater que cette dernière sembler porter ses fruits, puisque chez nous, les équipes soignantes soufflent enfin. Aujourd’hui, tant du côté d’Ambroise Paré que du groupe hospitalier EpiCURA, les patients covid se font enfin moins fréquents.

"Nous n’avons à l’heure actuelle plus de patient covid, ni en soins intensifs, ni en unité de cohortage", confirme Mano Le Boulengé, en charge de la communication pour le groupe EpiCURA. "La diminution se fait sentir depuis la mi-juin, si bien que le 30 juin, nous n’avions plus qu’un patient aux soins intensifs à Ath, un dans les hôpitaux borains et deux patients en cohortage, et que le 5 juillet, nous n’en avions plus aucun à Ath et plus qu’un aux soins intensifs de Baudour."

Du côté d’Ambroise Paré, la tendance est similaire. "Depuis environ deux semaines, nous n’avons plus aucun patient aux soins intensifs", confirme Kévin Baes, en charge de la communication. "Nous avons encore trois patients covid hospitalisés mais les chiffres n’augmentent plus." Pour les directions et les soignants, il apparait clairement que la vaccination – dont les chiffres sont très bons en Belgique – joue en rôle dans ce ralentissement du nombre d’hospitalisation.

"La contamination est toujours possible mais elle mène beaucoup moins souvent à l’hospitalisation. C’était bien entendu l’effet recherché. Nous restons très prudents mais les tendances sont encourageantes." Pas question bien sûr de crier victoire trop tôt. L’an dernier à la même période, le pays avait également connu un certain recul épidémique, avant qu’une nouvelle vague ne le frappe de plein fouet en septembre.

Les craintes de connaitre à nouveau ce phénomène ne sont pas balayées. "Nous ne pouvons qu’espérer que ce ne sera plus le cas grâce à la vaccination", souffle-t-on du côté d’EpiCURA. Même espoir du côté d’Ambroise Paré, où l’on est curieux de voir l’effet des retours de vacances et de la rentrée scolaire sur les courbes épidémiques. Toujours est-il que cette accalmie est savourée par le personnel soignant, mis à rude épreuve depuis l’an dernier.

Rappelons malgré tout que la prudence reste de mise et les gestes barrières nécessaires.

De nombreux tests PCR effectués pour partir en vacances

Pour espérer quitter la Belgique cet été, il faut montrer pattes blanches, soit en présentant un passeport vaccinal, soit en ayant l’immunité après une contamination, soit via la réalisation d’un test PCR. De nombreux vacanciers se sont tournés vers cette dernière solution depuis le mois de juin dernier. Ce qui demande évidemment une organisation logistique lourde du côté des équipes soignantes.

"Nous avons en effet accueilli énormément de monde ces dernières semaines", confirme Manon Le Boulengé pour le groupe EpiCURA. "Afin de répondre à l’ensemble des demandes – ce qui a jusqu’ici été possible – nous avons misé sur les prises de rendez-vous et non plus sur un accès libre, et élargi nos plages horaires. Tous les résultats ont été livrés à temps."

La possibilité de recourir à des tests antigéniques, disponibles en pharmacie et les cycles complets de vaccination, parfois intervenus au milieu des congés, ont par ailleurs changé la donne même si les sollicitations restent nombreuses. "Les agendas sont toujours bien remplis, nous ne constatons pas de diminution. »