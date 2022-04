De l’air pour les salaires. C’est la revendication portée par la FGTB, qui entend mener une série d’actions dans tout le pays ce vendredi. La région de Mons-Borinage ne fera pas exception puisque différentes initiatives seront menées. La FGTB de Mons-Borinage a en effet fixé "plusieurs endroits clés" de rassemblement pour sensibiliser la population avec des tracts et les inviter à participer à la manifestation nationale du 20 juin.

"Depuis toujours la FGTB met le paquet sur la défense du pouvoir d’achat", rappelle le syndicat. "Aujourd’hui, la situation est extrêmement grave avec l’augmentation des coûts de l’énergie : gaz, électricité, essence,… De plus en plus de travailleurs avec et sans emploi se retrouvent dans une très grande précarité. C’est dans ce cadre que nous avons mis sur pied un plan d’actions. Nous nous mobilisons donc massivement en Belgique et notamment dans la région de Mons Borinage."

Objectif de celui-ci, mettre la pression sur les employeurs et sur le Gouvernement "afin d’apporter des réponses claires en matière d’amélioration du pouvoir d’achat." Concrètement, le syndicat réclame une réduction définitive de la TVA à 6% pour l’électricité et le gaz naturel, l’application du tarif social élargi à une durée indéterminée, en accordant une plus grande attention aux personnes appartenant aux tranches de revenus les plus basses et qui n’ont pas encore ouvert leur droit au tarif social.

D’autres revendications sont formulées : une correction des prix, notamment par le biais d’un système de cliquet inversé systématique, sur les prix de l’énergie et des carburants ou encore l’inclusion du carburant dans les indices des prix utilisé pour indexer les salaires et les avantages sociaux. "L’action de ce vendredi n’est qu’une première étape. D’autres actions suivront dans les prochaines semaines", annonce encore la FGTB.

Chez nous, plusieurs lieux sont ciblés : le zoning de Ghlin-Baudour et le zoning de Cuesmes, la pompe à essence Esso de Saint-Ghislain et la pompe à essence Spilmont sur l’axiale boraine, les Grands Prés, le piétonnier ou encore le marché de Mons. L’action de sensibilisation débutera vers 8 heures et se terminera vers midi.