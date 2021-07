Il faudra redoubler de prudences sur les routes, ce week-end. En effet, le départ de la cinquième et dernière étape du Tour de Wallonie sera donné ce samedi, au départ de Dinant (province de Namur) et se clôturera à Quaregnon un peu avant 17 heures. Autant écrire que le passage des coureurs dans nos régions entrainera quelques perturbations en termes de mobilité. Dans les communes concernées par cette course cycliste, plusieurs arrêtés ont été pris par les autorités locales.

L’approche du circuit local se fera via Erquelinnes, Estinnes et Quévy. La région de Mons-Borinage se profilera alors à Frameries et Colfontaine. Les coureurs devront notamment franchir deux fois la Tienne du Dragon, à Wasmes, au sommet de laquelle sont jugés deux sprints-bonifications. Après le premier passage de la ligne d’arrivée, le parcours, pimenté de la côte du Rossignol, conduira les coureurs au cœur de la région du Borinage vers l’arrivée finale à Quaregnon.

À Boussu, les sportifs emprunteront l’Allée de la Motte, la rue des Arts, la rue Sainte-Victoire, la rue Sainte-Louis, la rue de Wasmes. Il sera interdit de stationner dans la rue Sainte-Louise. Une signalisation adaptée est bien entendu prévue. `À Frameries, Le tracé concernera les routes et rues de Pâturages, Ferrer, Léon Defuisseaux, de France, d’Eugies, de l’Égalité, du Progrès, de le Haye, de Dour (de Noirchain vers Sars-la-Bruyère en passant par les 4 pavés de Frameries et la place d'Eugies). La fermeture des voiries à la circulation prendra effet au passage du drapeau rouge et ce jusqu’au drapeau vert, fin de la course. Une caravane publicitaire précède la course de 20 minutes. La durée de fermeture totale à la circulation est estimée à 60 minutes, de 15h30 à 16h30.

Un sprint intermédiaire est prévu dans la rue Ferrer, à hauteur de l’arrêt de bus, face au numéro 73. Afin de garantir la sécurité des coureurs, un arrêté de police d’interdiction de stationner sera applicable à partir de 14h00 et jusqu’à 17h00. Celui-ci concerne la rue Ferrer des deux côtés de la voirie à partir du «pont du Berger» qui surmonte les voies de chemin de fer et jusqu’au carrefour avec la rue des Mineurs.

Du côté de Colfontaine, les coureurs passeront par les rues Marechal Joffre, Villa Romaine, Neuve, Descamps, Avenue Fénelon, de la Perche, Du Temple, J-B Clément, Jean-Jean, du Dragon, de l’Ecole, de Pâturages, de l’Appâa, de la Station, Avenue Schweitzer, d’Hornu, place de Wasmes, Mont Leville, Wilson, de Petit-Wasmes, de la Louise, Robersart et du Rossignol

Des ordonnances de police interdisant le stationnement ont été prises. Des panneaux seront placés la veille. Par ailleurs, certains sens de circulation seront modifiés et des déviations seront mises en place. "Nous insistons sur l’importance du strict respect de ces directives pour des raisons évidentes de sécurité. Nous vous demandons également de respecter les injonctions des signaleurs et des forces de l’ordre. Il en va de votre sécurité et de celle des coureurs", insiste-t-on du côté de l’administration communale de Colfontaine.

Enfin, à Quaregnon, il sera totalement interdit de stationner sur la RN51 (rue Jules Destrée et route de Mons) entre le carrefour "Salik" et les 4 Pavés de Wasmuël (carrefour "Mc Donald"), sur la rue de Wasmes (entre le carrefour "Mc Donald" et la rue de la Justice), sur la rue de la Justice et sur l'Allée Verte. La chaussée sera fermée à la circulation de 8 heures à 20 heures. Une déviation sera mise en place par la rue de Wasmes, par l'Avenue du Travail (uniquement en matinée) et par la Chaussée de l'Espérance (à partir de 13heures).

Il sera également interdit de stationner, sauf pour les véhicules de course, sur l'Avenue du Travail, l'Avenue des Patriotes, l'Esplanade du Fair Play, la rue de la Liberté, la rue de la Fraternité, la rue de l'Amitié, l'Avenue des Droits de l'Homme, la rue Alphonse Brenez (tronçon entre la rue des Patriotes et la rue de l'Egalité), la rue de l'Egalité (tronçon entre la rue Jean Jaurès et la rue Alphonse Brenez), la rue de la Flache, la rue du Tour.

Les parkings de la piscine communale et de la salle Edgard Hismans seront réservés aux véhicules de la course. Les commerces se situant sur la RN51 seront uniquement accessibles aux piétons.