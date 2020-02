Il y a quelques mois, l'asbl Navetteurs.be établissait un cadastre des gares pour évaluer leur qualité entre juin 2017 et mai 2019. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'était pas très réjouissant pour les petites gares de la région Mons-Borinage. Dans son classement, l'association pointe notamment celle de Frameries comme la septième pire gare de Wallonie avec une cote de 4,5 sur 10. Il ressort aussi que les gares de Jemappes, Quaregnon, Boussu, Genly et Ghlin enregistrent une cote moyenne peu enviable de 6/10.

Parmi les points négatifs relevés par l'enquête, on retrouve principalement l'éclairage défaillant, les traces de vandalisme qui ne sont pas effacées et surtout la hauteur des quais qui rend difficile l'embarquement des voyageurs. Voilà pourquoi le député Eric Thiébaut a interpellé le ministre fédéral chargé des chemins de fer François Bellot (MR). Ce dernier a d'abord fourni l’inventaire de tous les travaux réalisés en 2019 par Infrabel, ainsi que ceux prévus en 2020.

Le ministre annonce ainsi que la gare de Frameries et son 4/10 ont récemment reçu pas mal de travaux d'entretien : l’enlèvement des graffitis et le nettoyage approfondi, l'entretien de la végétation, le remplacement des vitres des abris. D'autres sont prévus prochainement : l'amélioration de l’accessibilité au couloir sous voies (à programmer pour 2020-2021), ainsi que l'amélioration de la sonorisation.

© AVPRESS



Parmi les autres aménagements prévus dans les gares de Mons-Borinage, citons les abris de quais qui seront rénovés dans les prochaines semaines à Genly, une remise en peinture à Jemappes ou encore l'amélioration de l’accessibilité aux quais à Ghlin via l’aménagement ou le réaménagement des zones d’accès est un investissement à programmer en 2020-2021. Pour la gare de Nimy, des contacts ont été pris avec les autorités communales pour améliorer l'éclairage.

Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau plan pluriannuel d’investissements, la SNCB a aussi demandé à Infrabel de faire des investissements en rehaussement des quais une priorité. C'est ainsi que le rehaussement des quais devrait intervenir pour 2025 en gare de Jemappes, pour 2029 à Quaregnon, pour 2030 à Boussu et pour 2031 à Frameries. "Enfin, les gares de Nimy, Erbisoeul, Masnuy-St-Pierre, Thulin, Quévy et Lens avaient obtenu un score honorable", précise Eric Thiébaut.

L'inventaire des aménagements réalisés en 2019 et/ou prévus en 2020 :

Frameries :

L’enlèvement des graffitis et le nettoyage approfondi au 3e quadrimestre 2019 ;

vérification de la sonorisation le 19 septembre 2019 ; augmentation de l’intensité sonore et travaux prévus prochainement ;

entretien de la végétation au 3e quadrimestre 2019 ;

vérification des appareils d’éclairage en cours ;

abris tagués : remplacement des vitres au 3e quadrimestre 2019 ;

amélioration de l’accessibilité au couloir sous voies : à programmer pour 2020-2021 ;

remise en peinture du couloir sous voies au 2e quadrimestre 2019 ;

Jemappes :

nettoyage approfondi au 3e quadrimestre 2019 ;

couloir sous voies remis en peinture en 2018 mais tagué à de nombreux endroits ;

remise en peinture prévue ;

éclairage du couloir sous voies : 2 supports d’éclairage remplacés au 3e quadrimestre 2019 ;

mise en place de 3 sièges sur le quai 1 en juillet 2019 ;

toilettes publiques appartenant à la ville : une demande d’intervention a été envoyée ;

Quaregnon :

vérification et amélioration de l’éclairage au 3e quadrimestre 2019 ;

remise en peinture du couloir sous voies en mai 2019 ; quelques graffitis à enlever ;

vérification des appareils d’éclairage et remplacement au 3 e quadrimestre 2019 ;

Boussu :

vandalisme à surveiller : contact doit être pris avec la commune pour améliorer la sécurité ;

nettoyage approfondi au 3e quadrimestre 2019 ;

plusieurs parois d’abris remplacées au 2e quadrimestre 2019 ;

signalétique à compléter au 3e quadrimestre 2019 ;

Genly :

abris de quais à rénover au 1er quadrimestre 2020 ;

Ghlin :