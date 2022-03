Le 26 mars prochain, le château d’Havré accueillera à nouveau les soirées des plus de 30 ans. En avril, c’est le Kaki Club qui reprendra ses quartiers sur le site de la machine à feu à Dour. Enfin, après une absence forcée, le Summer Festival sera à nouveau organisé du 11 au 14 août à Boussu. Autant d’événements qui ont un commun leur organisateur… Et leur concept. Tous s’adressent en effet à un public globalement jeune.

De quoi donner des idées à Richard Vanderhaegen, qui vient de se lancer à la recherche d’un vaste espace en vue de proposer une programmation et des concepts musicaux à destination de la jeunesse tout au long de l’année. "Idéalement, il devra s’agir d’un espace d’au moins 1000 mètres carrés et s’il atteint les 1500 mètres carrés, c’est encore mieux", sourit l’organisateur. Ce sont principalement les jeunes, âgés entre 16 et 25 ans qui seront ciblés par ces événements.