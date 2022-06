Tout le monde l'aura remarqué, entre les traces laissées par la pandémie, l'impact de la guerre en Ukraine et l'inflation qui enregistre des records, les portefeuilles trinquent. Et les solutions esquissées jusqu'à maintenant pour endiguer le phénomène sont loin de rassurer les syndicats. Ce 20 juin à Bruxelles, FGTB et CSC battront donc le pavé en front commun lors d'une grande manifestation nationale pour réclamer une augmentation des salaires, une baisse des prix de l’énergie, un meilleur remboursement des frais de déplacement et une hausse du pouvoir d’achat de manière générale.

Les syndicats entendent marquer le coup. En vue du grand rassemblement du 20 juin, la FGTB Mons-Borinage va ainsi mener diverses actions locales pour mobiliser les troupes. Il y aura des traditionnelles distributions de tracts dans les zonings et entreprises de la région, des assemblées du personnel ou encore l'occupation de ronds-points pour toucher le grand public. Mais pour être sûr que le message passe bien, le syndicat va aussi prendre de la hauteur et employer les grands moyens.

Ce 13 juin, une montgolfière prendra ainsi son envol et traversera le ciel du Borinage. Le ballon arborera un grand appel à manifester la semaine suivante à Bruxelles. Un appel qui ne manque pas d'air. Mais le jeu en vaut la chandelle pour la FGTB. "Depuis toujours la FGTB met le paquet sur la défense du pouvoir d’achat", indique le syndicat. "Aujourd’hui la situation est extrêmement grave avec l’augmentation des coûts de l’énergie. En effet, de plus en plus de travailleurs avec et sans emploi se retrouvent dans une très grande précarité. Parallèlement à cette catastrophe sociale, les militants d’organisations syndicales sont de plus en plus attaqués au niveau judiciaire. C’est dans ce cadre que la FGTB a mis sur pied un plan d’action pour mettre la pression sur les employeurs et sur le Gouvernement afin d’obtenir des réponses claires sur ces deux thématiques."

La montgolfière de la FGTB fera-t-elle mouche? Verdict le 20 juin, dans les rues de Bruxelles.