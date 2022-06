Ce n'était pas un salon de l'emploi ni un job's day. C'était tout simplement quelque chose d'assez nouveau. Vendredi, à l'Atrium de Frameries, la Mission régionale pour l'Emploi de Mons-Borinage organisait une rencontre entre ses stagiaires demandeurs d'emploi et ses partenaires employeurs.

Le cadre était plus petit, mais aussi plus convivial que les traditionnels jobs dating. Et c'est sans doute tout ce qui a fait la force de ce premier "Job & Vous?" de la Mission régionale pour l'Emploi. Une vingtaine d'employeurs issus de secteurs variés avaient rendez-vous avec une centaine de demandeurs d'emploi. Pour les premiers, c'était l'occasion de chercher de la main-d'œuvre après deux années de pandémie qui ont bouleversé le marché du travail. Pour les stagiaires de la Mission régionale pour l'Emploi, l'expérience était des plus instructives, avec la possibilité de trouver un boulot à la clé.

"Nos partenaires employeurs nous expliquent avoir de plus en plus de difficultés à recruter. D'ailleurs, tous ceux qui sont là aujourd'hui cherchent après des travailleurs", indique Nicolas Bourlakoff, coordinateur de la Mission régionale pour l'Emploi. "Par ailleurs, nous n'avons pas voulu organiser quelque chose de grand et ouvert à tous. Cet événement est réservé à nos stagiaires. Ils sont motivés, ils ont été coachés pour ce rendez-vous que ce soit pour préparer leur CV ou l'entretien de quelques minutes qu'ils auront avec les employeurs. Les conditions sont donc réunies pour que ça matche. Et il y a déjà des résultats. Nous avons un stagiaire qui va commencer un nouveau boulot dès lundi. Un autre qui a déjà une offre pour un peu plus tard."

Du côté des employeurs, on a apprécié le cadre convivial de ce "Job & Vous?". Quelques tables mange-debout disposées dans l'Atrium, de quoi boire un verre ou grignoter. Et des candidats qui défilent sans provoquer de longues files ou de cohue. "Notre secteur a fortement été impacté par la pandémie. Et maintenant, la reprise est très forte. Nous sommes donc à la recherche de travailleurs", explique ce responsable de Lebrun Cooling Industry, entreprise spécialisée dans l'aéronautique. "L'ambiance est conviviale, et c'est vraiment une bonne chose. Souvent, les demandeurs d'emploi sont impressionnés et stressés. Ici, les discussions se mènent presque de manière informelle et j'ai déjà repéré quelques bons profils."

Pour celles et ceux qui recherchent un travail, l'expérience est également appréciée. "Il y a une bonne ambiance, les employeurs sont accueillants et le panel est varié. Ça nous permet de prendre des informations sur différents secteurs. Nous avons remis plusieurs CV. Maintenant, on croise les doigts", confient deux stagiaires.

Pour Nicolas Bourlakoff, ce "Job & Vous?" est aussi l'occasion d'offrir de la visibilité à la Mission régionale pour l'Emploi. "Nous sommes là pour accompagner les demandeurs dans leur recherche active d'un emploi, avant et même après. Il y a encore beaucoup de demandeurs longue durée et de personnes peu qualifiées qui ne savent pas que nous existons. Nous cherchons donc aussi, à travers les médias et les réseaux sociaux, à nous faire connaitre pour inviter ces personnes à pousser notre porte."

Au regard du succès rencontré, la Mission régionale pour l'Emploi devrait certainement réitérer l'expérience plusieurs fois par an, à Frameries, mais aussi ailleurs dans la région de Mons-Borinage.