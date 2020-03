La police compte sur le civisme de la population.

Plus que jamais, les policiers occuperont le terrain ces prochains jours afin de faire respecter les nouvelles mesures annoncées ce mardi soir par le gouvernement fédéral. Les zones de police s'organisent et se concertent pour respecter une ligne de conduite similaire et cohérente. Du côté de la zone de police boraine, une réorganisation du travail a été pensée afin de garder sous la main un maximum d’effectifs.

"C’est une situation totalement nouvelle, nous tentons de nous organiser sur base des informations qui nous parviennent au fil des heures", explique Jean-Marc Delrot, chef de corps de la zone de police boraine. "Nous augmenterons de manière significative notre présence sur le terrain afin de mettre à exécution les directives des autorités fédérales."

Pour ce faire, les commissariats de proximité ont été fermés. L’accueil et les dépôts de plaintes sont centralisés à l’hôtel de police de Colfontaine. Certaines missions pourraient aussi être mises de côté en cas de besoin, par exemple les domiciliations. "Nous allons tenter de poursuivre ces missions mais elles ne seront plus prioritaires. Nous allons également voir avec l’autorité judicaire si certaines auditions peuvent être reportées."

Le travail des policiers, ces prochaines semaines, ne sera pas simple. Les citoyens sont en effet toujours autorisés à sortir pour faire leurs courses, se rendre chez le médecin ou à la pharmacie, aller travailler ou aider un proche. "Des vérifications seront bien sûr effectuer afin de vérifier les justifications des uns et des autres. Mais nous partons du principe que la population fera preuve de civisme et respectera les mesures annoncées."

Une confiance que, jusqu’ici, le chef de corps ne regrette pas. "Nous avons dû verbaliser quelques gérants de cafés et restaurants qui ne respectaient pas l’ordre de fermeture mais c’est peu significatif, c’est de l’ordre de 1 à 2%. La majorité de la population a pris conscience de la gravité de la situation. Nous pensons que ce sera encore le cas cette fois, avec l’entrée en vigueur de nouvelles mesures."

Dans un premier temps, les agents se montreront plus compréhensifs… Avant de passer, au besoin, à une phase répressive.