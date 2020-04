9 cas seulement sont recensés dans la région ce jeudi.

Après être reparti à la hausse tout au long de la semaine, le nombre de nouveaux cas recensés de coronavirus faiblit à nouveau dans la région de Mons-Borinage. On en compte 9 ce vendredi pour l'ensemble des 13 communes de la région. Ils sont répartis comme suit: 3 à Mons, 1 à Dour, 2 à Frameries, 1 à Saint-Ghislain, 1 à Colfontaine et 1 à Honnelles.

Le total de nouveaux cas signalés ce vendredi tranche avec ceux communiqués par le SPF durant la semaine, mais s'explique par les nombreux tests effectués dans les maisons de repos. D'autres devraient encore arriver.

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.