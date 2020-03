Ils étaient en attente de mesures fortes pour lutter contre le Covid-19.

Un confinement presque total, avec des déplacements uniquement autorisés pour se rendre au travail, chez le médecin ou à la pharmacie, pour faire ses courses ou aider un proche en difficulté. Ce mercredi, ces mesures se sont ajoutées à celles déjà prises vendredi dernier, à savoir la fermeture des écoles, des bars et des restaurants.

Ce mercredi, la réaction du gouvernement fédéral est saluée par les bourgmestres de la région, qui étaient clairement en attente de décisions fortes. "La seule solution pour en venir à bout, c’est le confinement, même s’il n’est pas intégral", estime Jean-Pierre Lépine (PS), bourgmestre de Quaregnon. "Nous étions favorables à ces mesures, nous les attendions."

Même son de cloche du côté de Mons. "À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Nous savons qu’elles auront un impact très important sur l’économie mais elles étaient indispensables afin de ne pas arriver à un pic épidémique et à une saturation totale de notre système hospitalier", explique Nicolas Martin (PS), bourgmestre de Mons. "Ce ne sont jamais des décisions simples à prendre. Mais il faut sortir de cette situation au plus vite."

Le maïeur montois a par ailleurs tenu à saluer le travail de ceux qui restent mobilisés en cette période, notamment le personnel soignant mais aussi les pharmaciens, les caissiers, les techniciennes de surface,… "La grande majorité de la population fait preuve d’une grande maturité et prend conscience de l’ampleur de la situation." Un constat là encore partagé par le bourgmestre de Frameries, Jean-Marc Dupont (PS).

"Les bourgmestres hennuyers plaidaient pour des mesures plus fermes. C’est ce qui était ressorti de notre rencontre avec le gouverneur la semaine dernière. Nous ne pouvons donc que saluer la position du gouvernement", insiste-t-il. "Ce sont de bonnes mesures, nécessaires pour arriver à bout de cette crise. Nous comptons désormais sur chacun pour prendre ses responsabilités et respecter les recommandations et interdictions en vigueur."

De son côté, Éric Thiébaut (PS) rappelle qu’il s’agit avant tout d’une question de bon sens. "Nous comptons sur le civisme de chacun. Il faut urgemment limiter les contacts au maximum et protéger les personnes les plus vulnérables. Il faut se serrer les coudes et ne pas minimiser la gravité de cette crise." Rappelons que la police multipliera les contrôles afin que chacun respecte les dispositions prises par le gouvernement ce mardi soir.