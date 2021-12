Le bon sens et la prudence sont systématiquement de mise !

Dans bon nombre de foyers, l’heure est désormais aux derniers préparatifs. Et pour célébrer le passage à l’an neuf – que tout le monde espère plus positif – certains citoyens seront tentés de tirer des feux d’artifices. Dans la région, aucune commune n’a pris de disposition visant à les interdire officiellement. Mais les particuliers peuvent malgré tout être soumis à certaines règles, destinées à limiter les risques de nuisances et les incidents.

Sur le territoire des cinq communes de la zone de police boraine (Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon et Saint-Ghislain), les tireurs particuliers doivent être munis d’une autorisation du bourgmestre. "La loi est la même pour tous, une demande doit avoir été formulée préalablement et obtenue auprès du bourgmestre", confirme Jean-Claude Debiève, maïeur de Boussu. "C’est une information qui est régulièrement répétée, via la presse ou le bulletin communal." Et pourtant… "Je dois admettre que nous n’avons reçu aucune demande. Ceux qui tireront des feux ce vendredi s’exposent donc à des sanctions s’ils sont contrôlés."