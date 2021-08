Si la vie à la campagne comporte son lot d’avantages, elle n’est pas exempte de nuisances. Plus particulièrement en cette période, puisque la période de moissons vient de débuter. Dans les communes les plus rurales de l’entité de Mons-Borinage, notamment Quévy et Jurbise, on a tenu à rappeler cette réalité aux citoyens, dans le but de sensibiliser et d’éviter des tensions qui pourraient apparaitre entre riverains et agriculteurs.

Les deux communes se sont dotées d’une charte rurale, reprenant les grandes lignes de la réalité d’une vie à la campagne. "Nourrir la population, façonner le paysage,… Ces activités présentent quelques contreparties moins agréables pour les habitants de nos villages", rappelle ainsi Murielle Cochez (MR+), échevine de l’agriculture. Car si l’agriculteur sème et plante au printemps, pulvérise et épand ses engrais, c’est bien en été qu’il récolte.

Conséquences, les moissonneuses et presses à ballots sont nombreuses sur les routes. "Les véhicules agricoles circulent toute l’année et imposent la prudence et une vitesse adaptée de la part des automobilistes. Sur la route, la patience et la prudence doivent toujours être la règle. Patience pour celui qui est ralenti par un véhicule agricole, prudence pour les conducteurs de véhicules agricoles, surtout dans les villages où nos enfants circulent régulièrement."

Et d’insister : "Les chemins de remembrement ont été créés pour les agriculteurs. En l’absence de signalisation, ces chemins peuvent être utilisés par tous les usagers de la route. La prudence est cependant de mise pour les automobilistes qui les empruntent. Certains de ces chemins sont exclusivement réservés aux agriculteurs et aux usagers lents. Ils sont signalés par des panneaux et sont strictement interdits aux automobilistes."

D’une même voix, l’échevine réformatrice et la bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant, soulignent encore que le travail de nuit fait partie intégrante des missions remplies par les agriculteurs. "Ils travaillent jour et nuit. Dans les prochains jours, il y aura peut-être plus de bruits dans nos champs, des véhicules lents sur les voiries, une odeur plus marquée ou encore un peu de poussière", confirme la députée-bourgmestre.

Bref, des nuisances dont il convient d’être conscient et d’accepter, les agriculteurs étant soumis à des impératifs climatiques et à des timings précis.