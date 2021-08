Ces dernières années et ces derniers mois, de nombreux habitants de la région de Mons-Borinage ont été victimes de dégradations parfois importantes, commises par des sangliers. En octobre dernier, la députée-bourgmestre Jacqueline Galant (MR) interpellait de ce fait le vice-président wallon, Willy Borsus (MR), et s’enquérait des solutions à mettre en œuvre pour limiter au maximum les nuisances causées par les animaux.

"Les habitants de plusieurs communes de la région ont été surpris en découvrant leur pelouse totalement ravagée par les sangliers. À Saint-Ghislain, le bourgmestre a été obligé de prendre un nouvel arrêté pour limiter l’accès au parc communal", soulignait alors Jacqueline Galant. "Le CPAS de Mons, propriétaire d'un bois et la Commune de Jurbise sont en contact afin d'évaluer les pistes de solution pour protéger les habitations avoisinantes. Ce qui inquiète les habitants et les communes, c'est le risque qu'un promeneur rencontre une meute durant la journée. Même s'il est faible, ce risque est bien réel."

Le ministre Borsus a confirmé que les populations de sangliers étaient plus nombreuses qu’auparavant dans la région de Mons-Borinage, et plus globalement sur le territoire wallon. À ce stade cependant, aucune confrontation entre l’animal et l’Homme n’a été recensé, le sanglier préférant fuir s’il n’est pas directement menacé. Quant aux dégâts constatés dans les prairies et jardins, le ministre ne dispose pas encore de données chiffrées.

Pour autant, ce dernier convient que des solutions doivent être proposées. "Concernant la chasse au sanglier, l’affût et l’approche de celui-ci au bois comme en plaine sont déjà actuellement autorisés toute l’année, et ce, d’une heure avant le lever du soleil jusqu’à une heure après son coucher. Concernant la battue au bois au sanglier, j’ai obtenu, que durant la saison cynégétique 2021-2022, celle-ci soit prolongée d’un mois, soit jusqu’au 31 janvier 2022 inclus, afin d’augmenter la pression sur l’espèce."

La battue en plaine est quant à elle désormais autorisée du premier août jusqu’au dernier jour de février. "Cela évite au chasseur de devoir solliciter une autorisation de destruction lorsque les récoltes sont directement menacées en dehors de la période habituelle des battues, du 1er octobre au 31 décembre." Il est par ailleurs toujours possible pour le propriétaire de soumettre au département de la nature et des forêts une demande de destruction si les conditions pour la pratique de la chasse ne sont pas rencontrées.

"Enfin, j’analyse actuellement le projet de gestion globale du sanglier qui m’a été récemment proposé par mon administration. Il prévoit différentes mesures réglementaires, à savoir l’instauration d’un plan de tir pour les zones sur-densitaires sur la base des expériences pilotes que j’ai suscitées lors de ces deux dernières années cynégétiques, le renforcement des outils permettant la destruction du sanglier sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine, avec notamment possibilité de tir de nuit, une révision de la réglementation relative au nourrissage."

Le ministre précise encore que "bien que certaines dispositions doivent encore être mieux précisées ou définies, le projet est en bonne voie d’aboutir prochainement."