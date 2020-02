Chaque année en cette période, ils sont des milliers à tenter de traverser nos routes.

Dès la fin du mois de février et jusqu’au mois d’avril, des bénévoles armés de seaux, de gilets de sécurité et de lampes torches se regroupent le long des voiries afin de venir en aide aux batraciens. Après plusieurs faux départs liés à la douceur de l’hiver, ils sortent de terre et se dirigent vers leurs sites de reproduction… Ce qui n’est pas sans risque. Pour rejoindre les points d’eau, ils sont en effet nombreux à devoir traverser les routes.

Avec les conséquences que l’on connait. Chaque année, ce sont des centaines de batraciens qui passent sous les roues de nos véhicules. "On peut parler de carnage en certains endroits… Les bénévoles qui s’occupent des traversées sont trop peu nombreux. Je ne peux qu’encourager les personnes soucieuses du sort des batraciens à rejoindre les rangs", explique Pascal Dupriez, spécialiste des batraciens et bénévole au sein du Plan communal de Développement de la Nature (PCDN) de Saint-Ghislain.

La Cité de l’Ourse a sur son territoire, à Baudour plus exactement, l’un des plus importants lieux de passage de batraciens de la région, avec près de 10 000 individus qui migrent. Sur les axes forts fréquentés, des barrières infranchissables peuvent notamment être installées. En longeant ces obstacles qui barrent leur progression, les batraciens tombent dans des seaux enterrés dans le sol. Ne reste alors plus qu’aux bénévoles qu’à se relayer, matin et soir, pour porter les animaux recueillis de l’autre côté de la route, dans leur sens de migration.

La ville de Saint-Ghislain a également décidé de fermer à la circulation la rue Forestière pour une durée de huit semaines. Une mesure qui doit permettre aux crapauds, grenouilles et tritons de survivre et de rejoindre les mares situées de part et d’autre du bois de Poteries, à Hautrage. L’an dernier, ce sont 3350 amphibiens qui ont migré vers le leur de naissance afin de s’y reproduire. Les bénévoles espèrent obtenir d’aussi bons chiffres, alors que d’autres dangers pèsent sur l’espèce.

"Il y a aussi les maladies, de plus en plus fréquentes, surtout sur certaines espèces. Mais surtout, on déplore une vraie menace liée à la destruction de l’habitat aquatique (mare polluée, transformée à d’autres usages,…) et terrestre. Une mare au milieu d’une cour en béton ne suffit pas à leur survie", insiste encore Pascal Dupriez. « Certaines espèces sont réellement en danger. D’autres ne l’étaient pas il y a peu mais sont désormais en régression. Les deux espèces les plus fréquentes chez nous, la grenouille rousse et le crapaud commun, sont concernées. »

D’où la nécessité de recréer des habitats aquatiques et terrestres propices à leur reproduction… En plus de les aider à atteindre ces lieux de reproduction !