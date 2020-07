Coup d'envoi du concours Miss Belgique 2021 ! Ce jour de fête nationale a symboliquement lancé l'aventure avec le traditionnel premier rassemblement de toutes les candidates. Plus de 200 jeunes femmes se sont données rendez-vous au parc Plopsaland pour une journée d'amusement, de rencontres et de shootings photos.

Parmi elles, six représentantes de la région de Mons et du Borinage : la Montoise Elif Baloglu (24 ans), étudiante aide-soignante ; la Cuesmoise Amanda Gliner (17 ans), élève en rhéto ; les deux Ghlinoises Manon Bellistri (19 ans), étudiante institutrice primaire et Gladys Lipombi (22 ans), étudiante en master en management ; la Douroise Yasmina Aldreconi (18 ans), étudiante en psychologie ; et la Colfontainoise Inès Aris (16 ans), étudiante dans le secondaire.

Confinement oblige, les candidates ont été sélectionnées à distance sur base de photos et vidéos. Elles ont désormais deux mois, jusqu'à la fin du mois de septembre, pour tenter d'obtenir des votes par SMS et franchir l'étape de Miss Hainaut. Sur les 23 candidates dans le Hainaut, seules deux ou trois accéderont à la finale de Miss Belgique qui regroupera 30 filles.