Ouf de soulagement quelques certains citoyens qui ne savaient plus quoi faire de leurs déchets PMC et qui dépendent de l’intercommunale Hygea. Ce mardi, selon le calendrier de collecte en vigueur, un ramassage des PMC sera exceptionnellement organisé. Les communes de Saint-Ghislain, de La Louvière (zone 7 uniquement) et Mons (zone 5 uniquement) sont concernées.

La collecte ne concerne que les PMC. Les papiers et cartons ne seront pas collectés et ne doivent dès lors pas être sortis en extérieur par les citoyens. "Hygea analysera la situation au jour le jour la semaine prochaine et en fonction de l’effectif disponible, communiquera sur la possibilité d’organiser d’autres collectes de PMC", explique l’intercommunale.

Les citoyens sont invités à se référer au site officiel (www.hygea.be) ou à la page Facebook de l’intercommunale afin de se tenir au courant de l’organisation d’une éventuelle collecte. Des collectes de PMC et papiers-cartons qui ne sont plus organisées depuis le 18 mars dernier, faute de bras suffisants. L’épidémie de coronavirus a en effet eu des conséquences sur le nombre de travailleurs disponibles pour assurer ces collectes. La priorité est naturellement mise sur le ramassage des ordures ménagères.