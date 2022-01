Donner une seconde vie à son sapin de Noël n’aura jamais été aussi facile que cette année. Entre les communes qui organisaient pratiquement toutes des collectes et les éleveurs qui nourrissent leurs chèvres avec les sapins, les choix étaient nombreux. L’asbl Réseau Nature offrait également une seconde vie aux sapins artificiels qu’elle récoltait pour les redécorer l’année prochaine avec des enfants.

L’appel aux dons a rapidement été relayé sur les réseaux sociaux permettant à l’asbl de trouver son bonheur. "Les personnes disposant d’un sapin de Noël artificiel en bon état et qui souhaitaient s’en débarrasser pouvaient contacter l’asbl afin que nous les utilisions l’année prochaine. Ils seront décorés par les enfants. Des boules et guirlandes lumineuses en bon état étaient également recherchées", indique l’asbl Réseau Nature. "Nous avons finalement trouvé notre bonheur grâce aux partages et propositions des citoyens."

Que les personnes n’ayant pas encore trouvé de solution pour se débarrasser de leur sapin se rassurent, de nombreuses collectes sont encore organisées jusqu’à lundi. Les dates de ramassage sont disponibles sur le site internet des communes de la région.