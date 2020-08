Elles étaient attendues avec impatience, elles sont finalement arrivées un peu par surprise ce lundi soir. De plus ou moins fortes pluies sont tombées, touchant plusieurs communes de la région. Dans la région de Mons-Borinage, ce sont les pompiers du poste de secours de Mons et de Saint-Ghislain qui sont les plus sollicités. Des dizaines d’intervention sont d’ores et déjà comptabilisées pour des inondations d’habitation et des branchages sur les voiries.

À Quaregnon par exemple, la chaussée de l’Espérance est impraticable. Un arbre barre en effet la route. Du côté de Dour, la situation reste, à l’heure d’écrire ces lignes, extrêmement calme. Du côté de Quiévrain, deux interventions sont enregistrées jusqu’ici : l’une pour une vidange de cave, l’autre pour un arbre tombé en travers de la chaussée.

Dans la région du Centre, la situation n’est pas très homogène : alors que les pompiers de Soignies n’enregistrent aucun appel, les pompiers de La Louvière sont submergés d’appel. Aucun village n’est plus touché qu’un autre, les interventions se multiplient sur l’ensemble du territoire. Bref, la nuit s’annonce particulièrement longues pour les pompiers.

Selon le gestionnaire de la page Facebook Météo Mons, l’orage devrait désormais « filer vers le Tournaisis en s’affaiblissant tandis que nos régions ainsi que le reste du pays profiteront de conditions calmes et sereines. » Ce mardi, le soleil sera à nouveau bien présent, avec des températures grimpant une fois encore à 29 ou 30°C.