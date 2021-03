Les festivals pourront-ils se tenir cet été ? C’est la question qui taraude pas mal de monde et le député Christophe Magdalijns n’a pas manqué de la poser à la ministre de la Culture en commission de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce mardi après-midi.

Pour la réponse, il faudra encore patienter. Bénédicte Linard a en effet indiqué que la situation sanitaire était encore trop incertaine pour le moment et qu’il faudrait sans doute attendre quelques semaines pour pouvoir se projeter. La ministre de la Culture a ajouté qu’elle ne voulait pas suivre l’exemple de son homologue française. De fait, de l’autre côté de la frontière, Roselyne Bachelot avait promis une réponse en février. Et nos voisins se retrouvent avec la perspective de festivals pouvant accueillir 5.000 spectateurs assis et masqués.

"La ministre a raison, on préfère attendre, tant qu’il y a l’espoir de pouvoir organiser nos festivals plus ou moins normalement", confirme Jean-François Guillin du Ronquières Festival. "Évidemment, on ne pourra pas attendre indéfiniment. Ce sont des événements qui demandent une certaine organisation et ça ne peut pas s’improviser deux semaines à l’avance. En Flandre, une réponse est désormais attendue pour la fin du mois de mars."

Un Dour Festival avec 5.000 personnes assises, ce n’est pas concevable pour Damien Dufrasne. "J’ai regretté que Roselyne Bachelot parle encore de festivals. Ce sont plutôt des événements alternatifs. À Dour, nous accueillons déjà 35.000 campeurs. Si nous ne devions appliquer les mêmes règles qu’en France, ce ne serait plus le Dour Festival. Mais il n’est pas dit que la Belgique va suivre. D’ici la fin mars ou le début avril, nous aurons besoin d’un cadre clair pour savoir si nous pouvons organiser des festivals à pleine capacité ou pas. Et si nous ne pouvons pas les faire comme on les connaît, nous devons savoir si nous serons autorisés à organiser d’autres événements et dans quelles conditions."

Organiser un festival ne s’improvise pas quelques semaines à l’avance. Ça demande du temps, mais aussi de l’argent. La jeune fédération des Festivals de Musique Wallonie-Bruxelles avait justement lancé un appel le mois passé pour mettre en place, comme en Flandre, un fonds de garantie. "On ne peut pas engager des frais pour l’organisation d’un festival si nous ne sommes pas sûrs d’avoir des rentrées. Or, il va falloir un moment payer des acomptes auprès des fournisseurs ou des artistes. C’est pourquoi nous avons demandé ce fonds qui servirait à éponger une partie des frais engagés en cas d’annulation", rappelle Jean-François Guillin.

Jusqu’à présent, les organisateurs n’ont pas encore eu de retours sur cette demande. La députée Amandine Pavet l’a donc rappelée mardi après-midi en commission. Mais là encore, il faudra patienter pour une réponse. Bénédicte Linard a en effet botté en touche, expliquant qu’en Flandre, c’est la ministre de l’Économie qui avait mis en place ce fonds de garantie, pas le ministre de la Culture.

"Nous l’avons déjà dit aux différents ministres que nous avons rencontrés, il nous importe peu de savoir que les fonds d’aides aux festivals viennent de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de la Région wallonne. On ne veut pas rentrer dans une guerre entre institutions", commente Damien Dufrasne. "On parle pour le moment d’un budget de 1,5 million d’euros. L’année passée, il y avait eu une enveloppe de 2,7 millions pour soutenir les festivals. L’important, c’est de trouver l’argent et de déterminer les clauses d’indemnisation comme nous essayons de le faire en groupe de travail."

