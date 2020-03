Des cours de renforcement musculaire et de cardio seront donnés tous les mardis, jeudis et samedis de 11h à midi sur la page Facebook : Jumpdy fitness.

Les heures de temps libre ne manquent pas en cette période de confinement, l’occasion rêvée pour se mettre au sport. Wendy Valcke, coach sportif à Body Zoi à Frameries, l’a bien compris. Elle a donc décidé de donner des cours de renforcement musculaire et de cardio à distance. Ils seront dispensés les mardis, jeudis et samedis de 11h à midi.

Ces séances de sport seront totalement gratuites et ne demanderont pas de matériel particulier. Des alternatives aux exercices plus difficiles seront en outre proposées afin de rendre les cours le plus accessibles possibles. Tout se passera sur la page Facebook de Wendy Valcke : Jumpdy fitness.

"Je suis très touchée par la solitude de certaines personnes durant ce confinement", confie Wendy Valcke. "Je pense qu’il va avoir un impact négatif sur la santé mentale des gens c’est pourquoi je voulais agir. Au début j’étais plus dans la sensibilisation mais maintenant, je veux vraiment faire quelque chose de concret".

La demande importante en cours de sport à distance constituait la bonne occasion pour Wendy d’agir concrètement. "Beaucoup de personnes veulent profiter de cette période pour se mettre au sport", explique-t-elle. "De nombreux coachs sportifs ont déjà répondu à cette demande en donnant des séances de sport en ligne. Malheureusement beaucoup d’entre eux font payer ces séances alors que l’on vit une période compliquée. C’est pourquoi j’ai également décidé de donner des cours mais totalement gratuit. J’essaye de les rendre accessibles à tous en proposant des versions simplifiées de certains exercices. L’avantage de Facebook, c’est que les personnes qui assisteront aux cours pourront me donner leur retour, ce qui me permettra de m’adapter en fonction de leurs remarques".