© U.P.

Les grands centres de vaccination fermeront à la fin du mois. Mais il sera toujours possible de recevoir une dose après cette date, pas loin de chez soi.

U.P.

U.P.

U.P.

Avec 83% de Wallons ayant reçu une première dose et 75% étant totalement vaccinés (chiffres de Sciensano ce 6 août), la vaccination de masse au Covid-19 connait ses derniers jours, comme le confirme Lara Kotlar, porte-parole de l'Aviq (Agence wallonne pour une vie de qualité).

"La plupart des centres de vaccination vont fermer progressivement d'ici le 31 août", indique-t-elle. Ce sera le cas pour tous les centres situés dans les bassins de Mons-Borinage et du Centre, qui fermeront dans la deuxième quinzaine du mois.

Le centre de vaccination du Mons Expo sera démantelé le 31 août. Celui-ci aura très bien servi puisque sur l’ensemble de la population montoise, 59 233 habitants ont reçu au moins une dose du vaccin (77,1% de la population de plus de 18 ans). Parmi ceux-ci, 56 065 (73% de la population montoisede plus de 18 ans) ont reçu les deux doses et sont totalement vaccinés.



"Les chiffres de vaccination montrent aujourd’hui que Mons est la deuxième grande ville wallonne où les taux de vaccination sont les plus élevés, juste après Namur. Ces chiffres sont encourageants, mais ils ne doivent pas masquer la nécessité de poursuivre nos efforts en la matière", a commenté le bourgmestre de Mons Nicolas Martin.

L'autre centre de vaccination de Mons-Borinage, celui de l'Espace Magnum de Colfontaine, fermera 10 jours avant Mons, son arrêt étant annoncé le 21 août. "Dans ce centre, nous sommes uniquement sur les deuxièmes doses", précise Lara Kotlar. L'effort de vaccination, plus important à fournir qu'à Mons, devra passer par d'autres dispositifs pour atteindre une couverture vaccinale suffisamment efficace.



Dans la région du Centre, le centre majeur de Ronquières géré par la Croix-Rouge sera le premier à replier les tentes, le 28 août. Les centres de La Louvière, Binche et Soignies ont tous une fermeture programmée au 31 août.

Après cette date, la phase de vaccination ne sera néanmoins pas terminée.

"Il y aura pour l'ensemble de la Wallonie une quinzaine de centres qui vont rester ouverts pour permettre d'administrer les deuxièmes doses de ceux qui auraient eu des doses tardives, voire les potentielles troisièmes doses. Mais ce sera dans un volume plus restreint, on ne sera plus sur des centres de 10 lignes."

Ces centres seront répartis sur le territoire wallon de sorte de garantir une certaine proximité pour tous les habitants. La carte de ces centres devrait être connue au début de la semaine prochaine. A Mons, un centre devrait être conservé, mais son emplacement doit encore être confirmé. "Toutes les informations se retrouveront sur le site jemevaccine.be."

Et d'assurer que "toute première doser garantit une deuxième. Les gens qui seront primovaccinés dans les jours à venir auront leur deuxième dose soit dans le centre initial, soit seront réorienté vers un autre centre, mais pas à 50 kilomètres de chez eux."

Bref, cette fermeture programmée des grands centres ne doit pas être une raison pour gamberger. "C'est maintenant qu'il faut faire le vaccin, cela reste la seule arme contre le Covid, qui peut empêcher de photocopier le virus et de voir apparaitre de nouveaux variants."

Pour prendre rendez-vous, trois solutions: via le site web www.jemevaccine.be,via le numéro de téléphone gratuit 0800/45.019,via la plateforme Qvax.