La lutte contre le cancer doit se poursuivre.

Le coronavirus est sur toutes les lèvres depuis maintenant plus d’un an et chaque jour, les médias diffusent les chiffres de contamination, d’hospitalisation et de décès… Reléguant quelque peu au second rang d’autres réalités, notamment les diagnostics de cancer. C’est pour rappeler que la recherche a toujours besoin de fonds et de soutien que le Relais pour la vie de Mons a décidé de s’adapter au contexte sanitaire de rigueur et d’organiser plusieurs micro-événements.

Le premier aura lieu le 9 mai prochain au bois de Baudour. Une marche de 5 ou 8 kilomètres sera proposée aux participants. "L’an dernier, nous avons dû annuler tous nos événements. Nous avons donc lancé la réflexion afin que cela n’arrive plus si le contexte sanitaire était similaire en 2021", explique Christine Libbrecht, présidente du Relais pour la Vie. L’événement phare de l’organisation sera maintenu les 19 et 20 juin prochain, dans le parc du Waux-Hall de Mons.

Mais d’ici là, plusieurs petites activités seront proposées.