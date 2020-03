Les cours d’eau de la région montoise arrivent à saturation.

L’on peut s’attendre au pire si la pluie ne cesse de tomber dans les régions de Mons et du Borinage. Les cours d’eau arrivent tous à saturation provoquant déjà quelques inondations dans des prairies de la région.

Les habitations situées aux abords de cours d’eau risquent, quant à elles, de voir l’eau arriver à leur porte si la pluie continue de plus belle dans les prochains jours. "Nous multiplions les vérifications aux points stratégiques pour s’assurer que les cours d’eau ne sortent pas de leur lit" confie le service des cours d’eau non-navigables de la province du Hainaut. "A part ça, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Certains cours d’eau ont déjà débordé sur des prairies mais nous n’avons pas encore eu de retour quant à une inondation d’habitation".

Il ne reste plus qu’à espérer que la météo soit plus clémente dans les prochains jours. Mais il faudra faire preuve de beaucoup d’optimisme. Farid de météo Mons annonce, en effet, que de nouvelles averses sont encore à prévoir ces deux prochains jours. Ce n’est qu’à partir de vendredi que le soleil fera son retour. Plus que quelques jours de patience donc.